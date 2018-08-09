Азербайджан должен усилить учет подакцизной продукции - эксперт

БАКУ /Trend/ - Азербайджан в будущем должен усилить учет подакцизной продукции, сказал в четверг Trend бывший руководитель отдела по регулированию обращения ценных бумаг ныне упраздненного Госкомитета по ценным бумагам Агагусейн Худавердиев.

Отметим, что ранее контроль над обращением акцизных марок осуществлял Государственный комитет по ценным бумагам. После его ликвидации эти полномочия перешли Палате надзора над финансовыми рынками.

По его словам, в последние годы в Азербайджане предпринимаются меры по поощрению развития внутреннего производства и параллельно меры по обеспечению эффективного контроля в сфере производства, импорта и реализации подакцизной продукции. Одной из подобных мер, как отметил Худавердиев, является решение о применении налоговых постов на производстве подакцизной маркированной продукции.

"Данное решение может носить промежуточный или, скажем, переходный характер. Практика налоговых постов на производстве подакцизной маркированной продукции уже вводилась в стране, но должного эффекта, как показало время, не дала, так как в данной отрасли должен быть устранен человеческий фактор. В Азербайджане два года назад были сведены к минимуму нетарифные барьеры, ликвидировано лицензирование производства, импорта и реализации подакцизной маркированной продукции, параллельно усилена протекционистская политика. Но на фоне принятых мер не были усовершенствованы действующие механизмы контроля над рынком подакцизной маркированной продукции", - сказал Худавердиев.

По его словам, действующая в настоящее время системы применения акцизных марок и контроля над обращением подакцизной маркированной продукции хоть и имеет преимущества над действующей до 2000 года системой, также обладает рядом существенных недостатков, которые делают контроль малоэффективным и допускают производство неучтенной продукции, контрафакта и контрабанду ими.

"Среди основных недостатков можно выделить отсутствие единой информационной базы, позволяющей осуществлять сбор данных и контроль обращения продукции в режиме онлайн. Кроме того, применяемые акцизные марки дают возможность только идентифицировать получателя, то есть импортера или производителя, а при импорте подакцизной маркированной продукции - группу товаров или партии согласно предоставленному инвойсу. Также стоит отметить отсутствие и невозможность помарочного учета маркированной продукции, отсутствие координированного государственного регулирования за обращением акцизных марок и маркированной ими продукции", - считает эксперт.

По мнению Худавердиева, единственным и правильным выходом из данной ситуации может стать введение помарочного учета подакцизной маркированной продукции. То есть, как отметил эксперт, акцизная марка должна быть привязана к продукту, нести информацию о продукте, на которую она наклеена.

"Это даст возможность государству отслеживать каждый продукт от производства или импорта вплоть до продажи его конечному потребителю, что, в свою очередь, искоренит применение фальшивых акцизных марок, нелегальное производство, импорт и продажу, а также защитит потребителя от риска приобретения контрафактной (поддельной) продукции. Да, внедрение нового механизма приведет к определенным расходам как государства так и бизнеса. Но в ближайшей перспективе в разы увеличатся поступления в бюджет страны и доходы предпринимателей", - сказал он.

Сам процесс, по словам Худавердиева, прост - во время производства маркированной продукции на акцизную марку в виде кода наносится требуемая законодательством информация, далее сканируется, и информация поступает в единую информационную базу, а все последующее движение продукта также фиксируется в системе.

"С импортом ситуация обстоит немного иначе, так как не все производители могут владеть соответствующим оборудованием и многие импортеры закупают продукцию у посредников или на так называемых таможенных складах. В таком случае импортеры могут на своих складских помещениях, до реализации продукции, сканировать идентификационный код на марке и штрих-код продукта, привязывая марку к конкретному продукту, и вносить информацию в единую систему. В рознице продавцы должны быть обеспечены специальными кассовыми аппаратами с выходом в центральную информационную систему с целью информационного обмена для идентификации продукта. Таким образом, замыкается круг. Реализовываться может только продукция, информация о которой уже имеется в системе. Данная система применяется во многих странах мира и эффективность ее неоспорима. Помимо механизма эффективного контроля, единая автоматизированная информационная система послужит четкому планированию фискальных сборов и политике в данной сфере", - сказал Худавердиев.

Напомним, что с первого января 2019 года с целью обеспечения государственного контроля над производством и импортом табачных изделий, а с первого марта - над производством, импортом, обращением и реализацией пива и алкогольных напитков будет применена единая государственная автоматизированная информационная система.

(Автор: Анвар Мамедов. Редадктор: Ирина Парфёнова)

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