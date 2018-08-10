Азербайджан приступил к крупным поставкам огнестойких кабелей в Казахстан (ФОТО)

10 августа 2018 12:42 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сумгайытский технологический парк (STP) осуществил крупные поставки огнестойких безгалогенных кабелей в Казахстан, сообщили Trend в пятницу в STP.

Экспортируемая в эту страну крупная партия кабельной продукции будет использована при стоительстве крупнейшего торгового центра “Kyzylorda Plaza”. Общая площадь центра достигает 30 тысяч квадратных метров.

В настоящее время кабельная продукция STP экспортируется также в Грузию, Таджикистан и Кыргызстан. В перспективные планы предприятия входит расширение экспорта в азиатские страны, а также в страны Восточной Европы и Африки.

В настоящее время на базе STP производятся высоковольтные кабели, рассчитанные на напряжение в 220, 330 и 500 киловольт. Технопарк является крупнейшим предприятием, осуществляющим новые инфраструктурные проекты в электроэнергетике Азербайджана. В STP на основе современных технологий производится продукция электроэнергетики и машиностроения, в частности налажен выпуск широкого ассортимента различных типов кабелей, трансформаторов, оборудования высокого напряжения, гидротурбин, водяных насосов, электрических двигателей, труб, технических газов.

(Автор: Гусейн Велиев)

Твиттер: @h_veliyev

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