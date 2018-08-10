Турция переходит на новую экономическую модель

10 августа 2018 18:31 (UTC+04:00)

Одним из приоритетов Анкары является обеспечение независимой денежной политики, заявил министр казначейства и финансов Турции Берат Албайрак.

Как сообщает агентство “Анадолу”, глава Минфина в пятницу рассказал о приоритетах правительства страны, отраженных в программе нового экономический курса Турции.

В рамках новой экономической стратегии Турции правительство будет активно контактировать со всеми участниками рынка с целью укрепления доверия к экономике страны, сказал Албайрак.

По словам министра, в целях обеспечения экономической стабильности в Турции правительство первым дело будет бороться с инфляцией.

«Обеспечение баланса госбюджета и повышение качества продукции также являются основными направлениями экономического курса страны», - сказал Албайрак.

Глава Минфина отметил, что Центробанк Турции придает особое значение проведению независимой денежно-кредитной политики. «Мы стремились не вмешиваться в ситуацию на рынках. Данный подход будет продолжен», - пообещал глава ведомства.

Министр казначейства и финансов сообщил далее, что правительство планирует вынести на рассмотрение парламента страны инициативу создания нового финансового регулятора Турции.

Система упрощенного налогообложения Турции будет реформирована, отметил глава Минфина.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Путин и Эрдоган обсудили торгово-экономическое сотрудничество
Россия 18:52
Трамп в два раза повысил пошлины на алюминий и сталь из Турции
США 17:30
Подрядчик TANAP рассказал о ходе работ в рамках фазы "1" проекта
Энергетика 14:38
Турция обошла Россию по числу новых иностранных предприятий в Узбекистане
Бизнес 14:20
Petkim зарегистрировал рекордную прибыль
Энергетика 14:19
EWE о причинах возможной продажи активов в Турции (Эксклюзив)
Энергетика 14:02
Лента новостей
Президент Ильхам Алиев внес изменения в закон о мобилизационной подготовке
Политика 18:56
Президент Ильхам Алиев предоставил Милиху Евдаеву персональную пенсию
Политика 18:56
Путин и Эрдоган обсудили торгово-экономическое сотрудничество
Россия 18:52
Мариана Василева: Огромное спасибо президенту Федерации гимнастики Азербайджана Мехрибан Алиевой за поддержку и все созданные условия
Общество 18:52
В Азербайджане будет усилен надзор за продбезопасностью в сегменте МСП (ФОТО)
Бизнес 18:23
Путин и Макрон обсудили содействие возвращению беженцев в Сирию
Россия 18:15
Прошла церемония награждения призеров первого дня Чемпионата Азербайджана по художественной гимнастике (ФОТО)
Общество 18:13
Лучшие моменты c Чемпионата Азербайджана и Первенства Баку по художественной гимнастике (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Общество 18:10
Самед Гурбанов возглавил правление Азербайджано-российского делового совета
Бизнес 18:06