Турция переходит на новую экономическую модель

Одним из приоритетов Анкары является обеспечение независимой денежной политики, заявил министр казначейства и финансов Турции Берат Албайрак.

Как сообщает агентство “Анадолу”, глава Минфина в пятницу рассказал о приоритетах правительства страны, отраженных в программе нового экономический курса Турции.

В рамках новой экономической стратегии Турции правительство будет активно контактировать со всеми участниками рынка с целью укрепления доверия к экономике страны, сказал Албайрак.

По словам министра, в целях обеспечения экономической стабильности в Турции правительство первым дело будет бороться с инфляцией.

«Обеспечение баланса госбюджета и повышение качества продукции также являются основными направлениями экономического курса страны», - сказал Албайрак.

Глава Минфина отметил, что Центробанк Турции придает особое значение проведению независимой денежно-кредитной политики. «Мы стремились не вмешиваться в ситуацию на рынках. Данный подход будет продолжен», - пообещал глава ведомства.

Министр казначейства и финансов сообщил далее, что правительство планирует вынести на рассмотрение парламента страны инициативу создания нового финансового регулятора Турции.

Система упрощенного налогообложения Турции будет реформирована, отметил глава Минфина.

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