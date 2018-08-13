Кредиты под 18% годовых от Azer Turk Bank по случаю Дня пограничника

13 августа 2018 11:58 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Azer Turk Bank по случаю профессионального праздника сотрудников Пограничной службы с 13 августа объявляет о начале специальной кредитной кампании для пограничников и работников силовых структур.

Как говорится в сообщении банка, распространенном в понедельник, согласно условиям кампании, лица с ежемесячной зарплатой или пенсией в 500-700 манатов и выше смогут получить кредиты от Azer Turk Bank на сумму от 300 до 20 000 манатов. Кредиты предоставляется на срок от 3 до 36 месяцев. Кредиты сроком до 12 месяцев предоставляются по процентной ставке в 18 процентов. Отметим, что кредиты в размере до 5000 манатов выдаются без поручителя.

Кампания действительна до первого сентября.

Помимо сотрудников Государственной пограничной службы, кампанией также могут воспользоваться сотрудники министерства обороны, министерства внутренних дел, министерства по чрезвычайным ситуациям, Службы государственной безопасности, Службы внешней разведки, Особой государственной службы охраны, органов юстиции, силовых структур и органов прокуратуры, а также сотрудники, вышедшие на пенсию.

С более подробной информацией можно ознакомиться на официальном сайте банка: www.azerturkbank.az , корпоративных страницах в социальных сетях, WhatsApp (055) 7770 945, или позвонив в Информационный центр банка по номеру (012) 945.

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