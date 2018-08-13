Выросла доля совместных предприятий в промышленном производстве Узбекистана

13 августа 2018 12:51 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В январе-июле 2018 года предприятия Узбекистана выпустили промышленную продукцию на 113,1 триллиона сумов, что на 10,7 процента превышает показатели аналогичного периода прошлого года, говорится в сообщении Государственного комитета Узбекистана по статистике.

Основной вклад в увеличение объёмов промышленного производства внесли обрабатывающая промышленность (рост на 7,6 процента), горнодобывающая промышленность и разработка карьеров (31,2 процента), электроснабжение, подача газа, пара и кондиционирования воздуха (1,3 процента), водоснабжение, канализация, сбор и утилизация отходов (35,6 процента).

Объем продукции горнодобывающей промышленности и разработки карьеров, в январе-июле 2018 года составил 18,4 триллона сумов, или 16,3 процента от общего объема промышленности.

Предприятиями с иностранными инвестициями произведено продукции на 42,4 триллиона сумов, что на 20,8 процента больше чем в аналогичном периоде 2017 года. Удельный вес продукции совместных предприятий в общем объеме производства составил 37,5 процента (31,4 процента в прошлом году).

Динамичное развитие промышленной деятельности субъектов малого предпринимательства обеспечило рост производства промышленной продукции к соответствующему периоду прошлого года на 6,7 процента, при этом доля малого бизнеса в промышленности составила 32,9 процента.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @FDolukhanov

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