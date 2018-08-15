Азербайджан значительно увеличил ненефтяной экспорт (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Согласно данным на конец июля Азербайджан увеличил ненефтяной экспорт на 14 процентов. Об этом в среду сказал заместитель министра экономики Азербайджана Руфат Мамедов на заседании Клуба экспортеров, посвященном деятельности торговых домов страны.

"Объем ненефтяного экспорта Азербайджана по итогам января-июля 2018 года вырос на 14 процентов по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года. Кроме того, значительно расширяется география экспорта азербайджанской продукции. Отрадно отметить и тот факт, что растет число предпринимателей, занимающихся внешнеторговой деятельностью", - сказал замминистра.

Мамедов добавил, что данный показатель является результатом, достигнутым в ходе огромной работы, и выразил уверенность, что эта положительная динамика продолжится.

"У Азербайджана большой экспортный потенциал. Достигнутые результаты демонстрируют, что проделанная работа приносит свои плоды. Верю, что подобная позитивная динамика продолжится до конца текущего года", - сказал замминистра.

(Автор: Анвар Мамедов)

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