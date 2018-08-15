Азербайджан значительно увеличил ненефтяной экспорт (версия 2)

15 августа 2018 13:29 (UTC+04:00)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 12:25)

БАКУ /Trend/ - Согласно данным на конец июля Азербайджан увеличил ненефтяной экспорт на 14 процентов. Об этом в среду сказал заместитель министра экономики Азербайджана Руфат Мамедов на заседании Клуба экспортеров, посвященном деятельности торговых домов страны.

"Объем ненефтяного экспорта Азербайджана по итогам января-июля 2018 года вырос на 14 процентов по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года. Кроме того, значительно расширяется география экспорта азербайджанской продукции. Отрадно отметить и тот факт, что растет число предпринимателей, занимающихся внешнеторговой деятельностью", - сказал замминистра.

Мамедов добавил, что данный показатель является результатом, достигнутым в ходе огромной работы, и выразил уверенность, что эта положительная динамика продолжится.

"У Азербайджана большой экспортный потенциал. Достигнутые результаты демонстрируют, что проделанная работа приносит свои плоды. Верю, что подобная позитивная динамика продолжится до конца текущего года", - сказал замминистра.

(Автор: Анвар Мамедов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Азербайджанские бизнесмены должны активно участвовать в выставках - замминистра
Бизнес 13:10
Азербайджан значительно увеличил ненефтяной экспорт
Экономика 12:25
Азербайджан откроет еще 5 торговых и винных домов за рубежом (ФОТО)
Бизнес 11:25
Заказы на импорт азербайджанской продукции выросли почти наполовину
Бизнес 6 августа 12:54
Оглашена дата открытия винного дома Азербайджана в Шанхае (Эксклюзив)
Бизнес 19 июля 15:23
Азербайджан хочет сотрудничать с Италией в сфере "зеленых технологий"
Бизнес 18 июля 17:26
Лента новостей
"Шоу Трансформеров" в Баку (ФОТО)
Культура 13:43
Kapital Bank наградил победителя игр «Брейн-ринг»
Бизнес 13:29
Предприятия узбекского холдинга производят более 40% всей продукции агросектора
Бизнес 13:18
Конвенция о правовом статусе Каспия поспособствует увеличению экспорта газа через ТАР - эксперт
Энергетика 13:18
В Афганистане десять человек погибли при взрывах
Другие страны 13:12
Кыргызстан потратил 3,5 млн долларов на модернизацию предприятия по переработке сафлора
Кыргызстан 13:11
Азербайджанские бизнесмены должны активно участвовать в выставках - замминистра
Бизнес 13:10
Казахстанская компания огласила объём инвестиций в строительство завода по сжижению природного газа (Эксклюзив)
Энергетика 12:57
В Азербайджане будут закрыты объекты общепита, не соблюдающие требований по защите экологии - министерство
Общество 12:54