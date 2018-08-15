AZAL восстановит рейсы по маршруту Баку-Тбилиси-Баку

БАКУ /Trend/ - С 28 октября 2018 года «Азербайджанские Авиалинии» (AZAL) возобновляют перелеты по маршруту Баку-Тбилиси-Баку. Как говорится в сообщении авиакомпании, распространенном в среду, рейсы AZAL будут выполняться по классической схеме перевозки, включающую бесплатный провоз багажа, ручной клади и питание на борту.

Отметим, что с сентября 2017 года рейсы по данному маршруту выполнялись только низкобюджетной авиакомпанией Buta Airways, которая является структурным подразделением ЗАО AZAL.

Рейсы AZAL J2-223/J2-224 будут выполняться по вторникам и воскресеньям на самолетах Airbus A319/A320. Вылеты будут осуществляться через Терминал 1 Международного аэропорта Гейдар Алиев.

«Классические» рейсы AZAL позволят пассажирам удобнее планировать транзитные полеты в другие города маршрутной сети национального авиаперевозчика, а также создадут возможность деловым людям покупать места в бизнес-классе, который, как правило, не предусмотрен в лоукостерах.

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