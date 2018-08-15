Золото в Азербайджане подешевело, палладий подорожал

БАКУ /Trend/ - Стоимость банковских металлов в Азербайджане, за исключением палладия, в среду снизилась, следует из данных, опубликованных Центральным банком.
Так, унция золота 15 августа подешевела по сравнению со вторником на 12,716 маната, составив 2019,2005 маната, серебра - на 0,151 маната, до 25,4363 маната, платины - на 16,5405 маната, до 1343,57 маната. Палладий подорожал на 4,352 маната, до 1519,987 маната за унцию.
|
Название
|
15.08.18
|
14.08.18
|
Золото
|
XAU
|
2019,2005
|
2031,9165
|
Серебро
|
XAG
|
25,4363
|
25,5873
|
Платина
|
XPT
|
1343,57
|
1360,1105
|
Палладий
|
XPD
|
1519,987
|
1515,635
Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.
(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Хазар Ахундов)
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