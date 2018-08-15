Золото в Азербайджане подешевело, палладий подорожал

БАКУ /Trend/ - Стоимость банковских металлов в Азербайджане, за исключением палладия, в среду снизилась, следует из данных, опубликованных Центральным банком.

Так, унция золота 15 августа подешевела по сравнению со вторником на 12,716 маната, составив 2019,2005 маната, серебра - на 0,151 маната, до 25,4363 маната, платины - на 16,5405 маната, до 1343,57 маната. Палладий подорожал на 4,352 маната, до 1519,987 маната за унцию.

Название 15.08.18 14.08.18 Золото XAU 2019,2005 2031,9165 Серебро XAG 25,4363 25,5873 Платина XPT 1343,57 1360,1105 Палладий XPD 1519,987 1515,635

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Хазар Ахундов)

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