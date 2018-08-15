Золото в Азербайджане подешевело, палладий подорожал

15 августа 2018 16:08 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Стоимость банковских металлов в Азербайджане, за исключением палладия, в среду снизилась, следует из данных, опубликованных Центральным банком.

Так, унция золота 15 августа подешевела по сравнению со вторником на 12,716 маната, составив 2019,2005 маната, серебра - на 0,151 маната, до 25,4363 маната, платины - на 16,5405 маната, до 1343,57 маната. Палладий подорожал на 4,352 маната, до 1519,987 маната за унцию.

Название

15.08.18

14.08.18

Золото

XAU

2019,2005

2031,9165

Серебро

XAG

25,4363

25,5873

Платина

XPT

1343,57

1360,1105

Палладий

XPD

1519,987

1515,635

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Хазар Ахундов)

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