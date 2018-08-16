В Казахстане вырос объём промышленного производства

БАКУ /Trend/ - В январе-июле 2018 года объем промышленного производства в Казахстане вырос на 5,1 процента.

Об этом, как передают казахские СМИ, сообщил на брифинге председатель комитета индустриального развития и промышленной безопасности Министерства по инвестициям и развитию (МИР) Республики Казахстан Алмас Батанов.

«По итогам семи месяцев 2018 года объем промышленного производства в Казахстане вырос на 5,1 процента, в том числе, в горнодобывающей промышленности - на 5,4 процента, в обрабатывающей промышленности - на 4,9 процента», - уточнил Батанов.

Кроме того, по его словам, в горнодобывающем секторе наблюдается увеличение объемов добычи железной руды на 7,4 процента.

«Это связано с тем, что АО «ССГПО», доля которого в отрасли составляет 80 процентов, увеличил свои объемы почти на 10 процентов, в связи с экспортом поставок железной руды за рубеж», - пояснил Батанов.

По данным МИР, объем добычи руд цветных металлов вырос на 3,1 процента, что связано с дополнительным ростом объемов добычи, а также с запуском 26 июня текущего года месторождения «Бакырчикское», которое не разрабатывалось в течение 70 лет ввиду отсутствия соответствующих технологий.

«На сегодняшний день это одно из самых крупных месторождений по запасам золота в Казахстане. Проектом предусматривается производство 10 тонн золота, доля которого в общем объеме производства по стране составит 14 процентов», - добавил Батанов.

В металлургии объем производства вырос на 3,6 процента. В черной металлургии рост составил 4,8 процента, за счет увеличения объемов производства ферросплавов, проката горячекатанного, шаров катанных стальных, стали.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

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