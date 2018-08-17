Азербайджанская СК увеличила уставный капитал

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская страховая компания ОАО AtaInsurance увеличила свой уставный капитал, говорится в сообщении, распространенном в пятницу на сайте Системы электронного раскрытия информации (MEAS).

Согласно информации, компания выпустила 88 тысяч простых бездокументарных именных акций стоимостью 25 манатов каждая.

Покупателем акций стал единственный акционер компании - ООО AtaHolding.

Таким образом уставный капитал ОАО Ata Insurance вырос на 2,2 миллиона манатов, до 14,6 миллиона манатов.

AtaInsurance осуществляет страховую деятельность с 2004 года и входит в ООО AtaHolding.

По данным Палаты надзора над финансовыми рынками Азербайджана, сборы компании за первое полугодие 2018 года составили 10,36 миллиона манатов, при выплатах в 3,96 миллиона манатов.

Официальный курс на 17 августа составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Анвар Мамедов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.