Азербайджанская СК увеличила уставный капитал

17 августа 2018 11:31 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская страховая компания ОАО AtaInsurance увеличила свой уставный капитал, говорится в сообщении, распространенном в пятницу на сайте Системы электронного раскрытия информации (MEAS).

Согласно информации, компания выпустила 88 тысяч простых бездокументарных именных акций стоимостью 25 манатов каждая.

Покупателем акций стал единственный акционер компании - ООО AtaHolding.

Таким образом уставный капитал ОАО Ata Insurance вырос на 2,2 миллиона манатов, до 14,6 миллиона манатов.

AtaInsurance осуществляет страховую деятельность с 2004 года и входит в ООО AtaHolding.

По данным Палаты надзора над финансовыми рынками Азербайджана, сборы компании за первое полугодие 2018 года составили 10,36 миллиона манатов, при выплатах в 3,96 миллиона манатов.

Официальный курс на 17 августа составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Анвар Мамедов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Турецкая "дочка" азербайджанского банка продолжит поддержку региональной торговли (Эксклюзив)
Бизнес 7 июня 18:32
Увеличивается уставный капитал ОАО "Азеришыг"
Экономика 2 июня 11:02
Азербайджанская инвесткомпания увеличила уставный капитал
Бизнес 9 апреля 13:19
Ассоциация страховщиков Азербайджана рассказала о планах по изменению требований к капиталу СК
Бизнес 6 марта 16:20
Азербайджанская инвесткомпания повышает уставный капитал
Бизнес 5 марта 12:44
Азербайджанский банк планирует повысить уставный капитал
Бизнес 28 февраля 09:50
Лента новостей
Госпредприятие Узбекистана сможет импортировать и использовать беспилотники
ИКТ 11:46
Крупнейший российский производитель сельхозтехники о планах по поставкам в Азербайджан
Бизнес 11:43
Число погибших из-за ливней в индийском штате Керала достигло 167
Другие страны 11:36
На церемонии вручения премии MTV почтут память Ареты Франклин
Интересное 11:25
в Австралии разбился пожарный вертолет
Другие страны 11:11
Таджикистан и Россия могут перейти на рубли во взаиморасчетах
Таджикистан 11:09
Мобильный сектор Казахстана вырос впервые за несколько лет
ИКТ 10:58
Туркменистан подал заявку в арбитражный суд в связи с газовым спором с Ираном
Энергетика 10:45
Туркменистан продлевает тендер на строительство трикотажной фабрики
Тендеры 10:30