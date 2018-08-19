Азербайджан намерен расширить географию экспорта своей продукции на рынки стран Персидского залива - торгпред (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - В целях расширения географии экспорта национальной продукции на рынки стран Персидского залива до конца 2018 года Азербайджан планирует направить в ОАЭ две экспортные миссии.

Об этом сказал Trend торговый представитель Азербайджана в Дубае Эльнур Алиев.

"В частности, продолжаются переговоры по экспорту фруктов и овощей, фруктовых соков, меда, сухого молока, мяса, чая, орехов в страны Персидского залива и выходу на торговые сети, работающие в этом регионе", - сказал Алиев.

По его словам, главная цель экспортных миссий с участием местных производителей заключается в продвижении национального бренда Made in Azerbaijan на рынки ОАЭ и других стран Персидского залива.

Торгпред напомнил, что в прошлом году экспортные миссии Азербайджана были направлены в Дубай и Саудовскую Аравию.

"Сейчас стороны ведут переговоры с тем, чтобы окончательно определиться с местом и сроком проведения встреч. В минувшем году экспортные миссии были отправлены в ноябре и декабре, и скорее всего в этом году визит миссий придется на тот же период", - сказал торговый представитель.

По его словам, на сегодняшний день есть много средних и малых предприятий в Азербайджане, которые хотят выйти на дубайский рынок, поэтому в предстоящей экспортной миссии в Дубай ожидается участие более десяти азербайджанских компаний.

Как отметил торгпред, качество азербайджанской сельскохозяйственной продукции, которая экспортируется в Дубай, очень высокое, но учитывая, что дубайский рынок очень развит, помимо качества очень большое внимание уделяется стабильности поставок.

"На мой взгляд, это один из важных критериев для успешного продвижения экспортных товаров и продукции на конкурентные рынки ОАЭ. И наши компании должны серьезно подтянуться в этом направлении, чтобы достичь желаемых результатов. Азербайджан проделал серьезную работу, заявив о своем экспортном потенциале, и достигнуты договоренности в этом направлении не только с ОАЭ, но и с ведущими странами Европы. В дальнейшем предусматривается проведение переговоров в целях расширения географии экспорта национальной продукции, в частности на рынки стран Персидского залива", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что азербайджанская продукция уже демонстрировалась на выставках, которые проходили в Дубае (Gulfood 2017) и Германии (Prowein) и в которых участвовали два десятка азербайджанских компаний.

(Автор: Матанат Насибова)

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