Нацбанк Узбекистана предоставит льготные кредиты для строительства кинотеатров

БАКУ /Trend/ - Национальный банк внешнеэкономической деятельности Узбекистана будет предоставлять предпринимателям кредиты на создание кинотеатров с 50-процентной скидкой. Об этом, как передают узбекистанские СМИ, сказал заместитель генерального директора Национального кинематографического агентства «Узбеккино» Низомий Махмудов в ходе заседания Международного пресс-клуба.

По его словам, бизнесменов также освободят от таможенных платежей за ввозимую аппаратуру.

«Частные предприятия не в состоянии обеспечить себя дорогостоящей техникой, поэтому государство помогает им в создании материально-технической базы. В связи с этим совместно с Национальным банком нами подготовлены типовые проекты в трех видах: это одно- и двухэтажные торгово-развлекательные комплексы с четырьмя или двумя кинозалами и летние амфитеатры», – сказал Махмудов.

Кабинету министров Узбекистана поручено совместно с Национальным банком разработать и утвердить графики строительства в 2017-2019 годах сети кинотеатров, предусмотрев в них конкретные сроки создания объектов, их оснащения и начала функционирования.

«Сегодня предприниматель имеет большие возможности. К примеру, отменено лицензирование. Исходя из мирового опыта, нужно только иметь прокатное удостоверение. Национальный банк Узбекистана предоставит кредиты с 50-процентной скидкой от установленных тарифов. Предприниматель получит возможность освобождения от таможенных платежей за ввозимую аппаратуру. Отмечу, что все фильмы для проката должны будут иметь соответствующее удостоверение, как во всех развитых странах», – отметил Махмудов.

По словам эксперта, в 2018-2019 годах в стране также будет реализована концепция создания общереспубликанской кинопрокатной сети для проведения единой репертуарной политики.

Ранее сообщалось, что в Узбекистане в 2018-2019 годах планируется создание сети современных кинотеатров.

Согласно постановлению, в 2018-2019 годах в республике будут построены 49 кинотеатров – 25 одноэтажных, 12 двухэтажных и 12 летних.

В Каракалпакстане, Джизакской области и Ташкенте появятся по два кинотеатра, в Андижанской области – шесть, в Бухарской и Хорезмской областях – по пять, Кашкадарьинской, Ферганской и Наманганской – по четыре, Навоийской, Самаркандской, Сырдарьинской, Сурхандарьинской и Ташкентской – по три.

Национальное агентство «Узбеккино» совместно с Национальным банком, министерством строительства и «УзшахарсозликЛИТИ» на основе зарубежного опыта начали разработку типовых проектов кинотеатров с двумя залами для современных и ретро-фильмов, а также летних кинотеатров.

Заказчикам строительства поручено создать необходимую инфраструктуру – открыть места для парковки автомобилей, благоустроить территорию, а также установить системы пожарной безопасности и камеры видеонаблюдения для обеспечения безопасности.

(Автор: Фикрет Долуханов)

Твиттер: @FDolukhanov

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