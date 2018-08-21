AtaBank будет функционировать в праздничные дни

21 августа 2018 17:10 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - ОАО "AtaBank" поздравляет всех соотечественников с праздником Гурбан и представляет информацию о рабочем режиме в праздничные дни.

Согласно сообщению банка, с целью обеспечения удобства потребителей в получении банковских услуг во время праздника Гурбан, 23 августа следующие филиалы банка будут работать в усиленном режиме:

  • Филиал «Баку» - проспект Нефтчиляр, 67; 09:00 – 18:00 (без перерыва)

  • Отделение «Сахиль» - ул. Пушкина, 9 дверь 1 и 2; 09:00 – 18:00 (без перерыва)

Функционирующий с 1993-го года ОАО "AtaBank" является высокотехнологичным универсальным азербайджанским банком со стопроцентным местным капиталом. Банк предоставляет полный спектр услуг корпоративным и частным клиентам в Баку и регионах республики.

Подробнее о продуктах и услугах банка можно узнать позвонив по номеру 136 и на интернет странице банка www.atabank.com

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