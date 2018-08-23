Туркменистан и Кыргызстан подписали Декларацию о стратегическом сотрудничестве

23 августа 2018 14:45 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - По итогам состоявшихся в четверг в Ашхабаде переговоров президентов Туркменистана и Кыргызстана на высшем уровне, были подписаны двусторонние документы, говорится в сообщении государственного агентства «Туркмен довлет хабарлары».

Президенты Гурбангулы Бердымухамедов и Сооронбай Жээнбеков поставили свои подписи под Декларацией о стратегическом сотрудничестве, укреплении дружбы и доверия между Туркменистаном и Кыргызстаном.

Кроме того, на межправительственном уровне были подписаны соглашение об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы; соглашение о торгово-экономическом и гуманитарном сотрудничестве; меморандум о взаимопонимании об основных принципах сотрудничества в области транспорта; соглашение о сотрудничестве в сфере предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Министерства иностранных дел Туркменистана и Кыргызстан приняли программу сотрудничества на 2019-2020 годы. Подписано соглашение о сотрудничестве между союзами промышленников и предпринимателей двух стран.

Между городами Ашхабад и Бишкек были установлены братские отношения, что закреплено в соглашении между хякимликом (администрацией) туркменской столицы и мэрией кыргызской столицы.

Кроме того, приняты план по реализации меморандума о взаимопонимании по сотрудничеству в области сельского хозяйства, подписанного соответствующими ведомствами в Бишкеке в 2015 году; программа сотрудничества в области архивного дела на 2018-2020 годы.

Соглашение о сотрудничестве подписали государственный комитет Туркменистана по телевидению, радиовещанию и кинематографии и министерство культуры, информации и туризма Кыргызстана.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

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