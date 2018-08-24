«Узбекские железные дороги» введут скидки на билеты

БАКУ /Trend/ - «Узбекские железные дороги» вводят 50-процентные скидки на железнодорожные билеты в скоростных поездах, а также по другим направлениям, говорится в пятницу в сообщении этой структуры.

Скидки будут введены в честь Дня независимости Узбекистана (1 сентября) и будут действовать в течение пяти дней.

«В период с 31 августа по 4 сентября текущего года при оформлении проездных документов (билетов) на поезда внутригосударственного сообщения, в том числе и на высокоскоростные поезда Afrosiyob, предоставляется 50-процентная скидка от тарифа», – сообщает компания.

Это позволит создать дополнительные условия для полноценного отдыха узбекистанцам, собирающимся в праздничные дни отправиться в туристические поездки по стране.

Напомним, что с 15 августа 2018 года стоимость проезда в высокоскоростных поездах Afrosiyob в Узбекистане была повышена на 35 процентов.

Соответствующее решение было принято «Узбекскими железными дорогами».

Цены были повышены после четырехмесячного анализа и исследований, проведенных совместно с министерством финансов.

(Автор: Фикрет Долуханов)

Твиттер: @FDolukhanov

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