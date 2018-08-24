«Узбекские железные дороги» введут скидки на билеты

24 августа 2018 12:17 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - «Узбекские железные дороги» вводят 50-процентные скидки на железнодорожные билеты в скоростных поездах, а также по другим направлениям, говорится в пятницу в сообщении этой структуры.

Скидки будут введены в честь Дня независимости Узбекистана (1 сентября) и будут действовать в течение пяти дней.

«В период с 31 августа по 4 сентября текущего года при оформлении проездных документов (билетов) на поезда внутригосударственного сообщения, в том числе и на высокоскоростные поезда Afrosiyob, предоставляется 50-процентная скидка от тарифа», – сообщает компания.

Это позволит создать дополнительные условия для полноценного отдыха узбекистанцам, собирающимся в праздничные дни отправиться в туристические поездки по стране.

Напомним, что с 15 августа 2018 года стоимость проезда в высокоскоростных поездах Afrosiyob в Узбекистане была повышена на 35 процентов.

Соответствующее решение было принято «Узбекскими железными дорогами».

Цены были повышены после четырехмесячного анализа и исследований, проведенных совместно с министерством финансов.

(Автор: Фикрет Долуханов)

Твиттер: @FDolukhanov

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Свыше 70 тысяч граждан Ирака получили вид на жительство в Турции
Турция 12:08
Выросла стоимость недвижимости в Ташкенте
Бизнес 10:13
Проекты Узбекистана и Туркменистана в сфере спасения Арала дополняют друг друга - Мирзиёев
Узбекистан 10:02
Американские инвесторы могут получить управление крупнейшей медицинской компанией Узбекистана
Бизнес 09:30
Алишер Усманов может выделить узбекскому «Пахтакору» $100 млн
Бизнес 09:17
Ташкентский международный аэропорт объявил тендер на проведение ремонта
Тендеры 23 августа 15:24
Лента новостей
Визит Ангелы Меркель в Азербайджан даст большой импульс развитию связей между двумя странами - депутат
Политика 12:43
Главы Таджикистана и Туркменистана констатировали наличие широких перспектив для сотрудничества
Туркменистан 12:40
Уровень цифровизации предприятий Казахстана сравним с Канадой и Австралией
Бизнес 12:34
Fitch Ratings в очередной раз подтвердил высокий рейтинг PASHA Bank
Бизнес 12:23
Главы стран Центральной Азии обсуждают в Туркменбаши спасение Аральского моря
Узбекистан 12:21
Свыше 70 тысяч граждан Ирака получили вид на жительство в Турции
Турция 12:08
Путин назначил Михаила Бабича новым послом в Беларуси
Россия 11:43
Джамал Алиев выступит на фестивале "Roman River" в Великобритании
Культура 11:39
Азербайджанский банк увеличил активы
Бизнес 11:27