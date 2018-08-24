GM Uzbekistan всё же повысил цены, но не на все модели

БАКУ /Trend/ - Узбекский автопроизводитель GM Uzbekistan возобновил продажи автомобилей на внутреннем рынке по повышенным на 7,7 процента ценам, сообщили в узбекской компании.

В компании отметили, что было проведено изучение принципов ценообразования и обоснованности расчётов цен на производимые автомобили при помощи правительства страны, с участием представителей министерств и ведомств, экспертов, в том числе международных, а также путем анализа мнения и отзывов населения.

«По итогам проведенного анализа принято тяжелое и непопулярное среди общественности решение о необходимости повышения розничных цен на отдельные модели производимых автомобилей в среднем на 7,7 процента», — говорится в сообщении пресс-службы компании.

При этом розничные цены на наиболее доступные и популярные среди населения модели Spark, Nexia и Cobalt остаются без изменения.

В компании подчёркивают, что при принятии данного решения учитывались «тяжелое финансовое состояние АО GM Uzbekistan и нерентабельность производства отдельных моделей автомобилей», но «удалось не допустить резкого роста цен за счет оптимизации ставок акцизного налога и снижения дилерской маржи».

«При сохранении розничных цен на автомобили и ставок акцизного налога компания, а значит и государство как главный акционер, по итогам 2018 года получили бы огромные убытки, которые в будущем могут обременить рядовых налогоплательщиков, даже если они не приобретали автомобили», – поясняет производитель.

В сообщении также отмечается, что в целях повышения системы безопасности и комфорта в ближайшем будущем автомобили по желанию клиента будут дополнительно комплектоваться новыми опциями, такими как системы курсовой устойчивости и обдува заднего салона, обогрев сидений и лобового стекла и т.д.

Поставка автомобилей по заключенным до 1 августа договорам, по которым произведена предоплата не менее 85 процентов физическими лицами и 100 процентов оплата со стороны юридических лиц, будет осуществляться по ценам и в сроки, указанные в договорах.

«Чувствуя высокую ответственность за принятое решение и будущее автомобильной промышленности страны, АО «Узавтосаноат» ведет масштабную работу по повышению эффективности деятельности предприятий отрасли, прозрачности механизмов реализации автомобилей, расширению модельного ряда и углублению локализации, привлечению новых партнеров и потенциальных инвесторов», – отмечается в сообщении.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @FDolukhanov

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