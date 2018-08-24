Туркменистан и Казахстан ищут новые подходы сотрудничества в сферах энергетики и транспорта

АШХАБАД /Trend/ - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов встретился в пятницу с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, прибывшим для участия в саммите глав государств-учредителей Международного фонда спасения Арала (МФСА), проходящим в туристической зоне «Аваза», говорится в сообщении туркменского внешнеполитического ведомства.

«Главами государств была подчеркнута необходимость разработки и подготовки новых подходов сотрудничества в политической, экономической, экологической, энергетической, транспортной и других важных сферах»,- сказано в сообщении.

Государственное агентство «Туркмен довлет хабарлары» в своем комментарии отмечает, что, акцентировав внимание на достигнутых ранее договорённостях, а также продвижении крупнейших совместных проектов в таких стратегических сферах, как энергетика и транспорт, собеседники заявили о приверженности сторон к тесной региональной кооперации.

Стороны отметили важность недавнего открытия международного морского порта в городе Туркменбаши, который послужит ускоренному развитию современной системы морских перевозок на Каспии и формированию мультимодальной инфраструктуры в регионе в целом.

Отметим, что Ашхабад и Астана обсуждают перспективы торгово-экономического партнерства, развитие договорно-правовой базы, сотрудничество в газовой сфере, в области сельского хозяйства, в разработке трансграничных месторождений полезных ископаемых, в области транспорта, окружающей среды и рыбного хозяйства.

Казахстан задействован в крупном проекте по доставке в Китай центральноазиатского газа. CNPC закупает туркменское топливо с 2009 года через территории Узбекистана и Казахстана.

Кроме того, в декабре 2014 года был завершен проект по строительству транснациональной железнодорожной магистрали Казахстан-Туркменистан-Иран. По предварительным расчетам годовой объем перевозок в итоге может составить 10-12 миллионов тонн грузов.

По этому торговому пути грузы могут беспрепятственно переправляться в страны Персидского залива, к Индийскому океану, вывозиться в Европу.

В 2016 году Казахстан присоединился к проекту транспортного коридора Средняя Азия - Ближний Восток (Узбекистан - Туркменистан - Иран - Оман). Новый коридор позволит странам Центральной Азии в перспективе связаться с портами Персидского и Оманского заливов оптимальным маршрутом.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

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