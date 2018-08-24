Компании из Китая, Южной Кореи и Японии вложат в Ташкентскую область $250 млн

БАКУ /Trend/ - Китайские, южнокорейские и японские компании подписали 10 меморандумов, в рамках которых будут реализованы различные проекты в Ташкентской области на общую сумму около 250 миллионов долларов, передают узбекские СМИ.

Документы были подписаны в рамках международного бизнес-форума «Делайте бизнес в Ташкентской области».

В мероприятии приняли участие главы дипломатических миссий и торговые атташе из более чем 35 стран мира, а также представители деловых кругов из таких государств как Иран, Китай, Россия, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Польша, Болгария, Турция, Индия, Япония, Малайзия, Сингапур, США, Великобритания, Франция, Германия.

Кроме того, в ходе проведенных В2В встреч был подписан ряд двусторонних документов по созданию в Ташкентской области индустриальной зоны ряда предприятий Китая. Были достигнуты договоренности об увеличении экспорта в Россию сельскохозяйственной продукции, о размещении в СЭЗ «Ангрен» новых предприятий в области химической промышленности, производства строительных материалов, а также организации кластеров в текстильной промышленности и сельском хозяйстве.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @FDolukhanov

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