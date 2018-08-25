Правительство Азербайджана улучшило прогнозы по росту экономики

БАКУ /Trend/ - Правительство Азербайджана значительно улучшило прогнозы по росту экономики страны на ближайшие два года, следует из “Средне- и долгосрочной стратегии по управлению государственным долгом”, утвержденной Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Так, если раньше правительство ожидало рост ВВП в 2018 году на уровне 1,5 процента, то сейчас прогноз увеличен до двух процентов. На 2019 год прогноз пересмотрен с 1,4 процента до 3,1 процента.

Прогнозы правительства Азербайджана по росту ВВП на 2018-2021 годы: