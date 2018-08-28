Цена биткоина продолжает умеренно расти

28 августа 2018 11:07 (UTC+04:00)

Биткоин (bitcoin) во вторник снова растет в цене, и уже к началу следующей недели стоимость криптовалюты может закрепиться в районе 7,5 тысячи долларов, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков, передает РИА Новости.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 8.23 мск биткоин дорожал на 2,74%, до 6,9 тысячи долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин рос в цене на 3% - также до 6,9 тысячи долларов.

Другие криптовалюты также дорожают: Ethereum - на 2,73%, до 284,75 доллара, Ripple - на 3,6%, до 0,339 доллара, Bitcoin Cash – на 3,25%, до 544,21 доллара. По данным CoinMarketCap, капитализация рынка криптовалют составляет на данный момент 224,47 миллиарда долларов. На долю биткоина приходится примерно 53% всего рынка криптовалют.

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