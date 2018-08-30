Сумгайытский технопарк запустил производство централизованных оросительных систем Pivot (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сумгайытский технологический парк (STP) запустил производство централизованных оросительных систем Pivot по собственной технологии, сообщили Trend в четверг в STP.

Отмечается, что при производстве данной техники был изучен опыт ведущих крупных отраслевых компаний США.

«Технология Pivot является современным методом орошения. Она позволяет предприятиям и предпринимателям, осуществляющим деятельность в сфере сельского хозяйства, экономить воду в масштабах больших территорий. Оросительная система Pivot предотвращает засоление почвы, обеспечивает оптимальную влажность в период вегетации растений, что в несколько раз повышает урожайность», - сказали в STP.

Оросительная система Pivot, как сказали в STP, выполнена полностью из оцинкованных стальных труб и различных систем. Все компоненты системы производятся и собираются в STP.

(Автор: Гусейн Велиев)

Твиттер: @h_veliyev

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