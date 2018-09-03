В Азербайджане заготовлено продовольствия на сумму свыше 60 млн манатов

3 сентября 2018 12:54 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

azericard

Получить новость сейчас

Вы можете получить доступ к этой платной новости, послав SMS со своего мобильного телефона.

Для этого сначала выберите страну вашего оператора мобильной связи:

Если Вы уже получили сообщение с кодом доступа, введите его ниже и нажмите Открыть для чтения данной информации:

СМС-услуги предоставлены SmsCoin | Сообщить о проблеме

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 12) 437-12-68
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости по теме
ОАО "Заготовка и снабжение продовольственной продукцией" огласило объемы продаж (ФОТО)
Бизнес 20 июля 14:02
Азербайджан экспортировал заготовленного продовольствия на сумму свыше 4 млн манатов
Бизнес 2 июля 18:26
Азербайджан намерен расширить географию экспорта заготовленного продовольствия (Эксклюзив)
Бизнес 16 мая 07:00
Оглашен объем экспорта заготовленной в Азербайджане продукции (СПИСОК)
Бизнес 9 апреля 13:16
В Азербайджане за квартал реализовано свыше 20% заготовленного продовольствия
Бизнес 9 апреля 11:02
В Азербайджане следует создать ряд предприятий по производству тары
Бизнес 5 апреля 16:07
Лента новостей
В Казахстане огласили объем кредитной задолженности граждан перед банками
Казахстан 14:22
В аэропорту туркменского Мары совершил техпосадку самый большой грузовой самолёт в мире
Туркменистан 14:21
Итальянская Eni объявила в Туркменистане тендер
Тендеры 14:14
Газовый госконцерн Туркменистана приобретет оборудование
Тендеры 14:10
Стратегическое партнерство Азербайджана и России: встреча лидеров
Политика 14:07
BOTAŞ объявила тендер
Тендеры 14:06
Получение религиозной информации из соцсетей нецелесообразно - Госкомитет Азербайджана
Политика 14:02
Супергерой Аркадий Паровозов летит в Баку! Кто же он?
Интересное 13:47
В Баку пройдет саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств
Политика 13:42