SOFAZ почти на 37% увеличил продажу долларов банкам

3 сентября 2018 11:17 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Государственный нефтяной фонд Азербайджана (SOFAZ) в августе 2018 года реализовал на валютных аукционах, организованных Центральным банком, 733,7 миллиона долларов, говорится в сообщении Фонда в понедельник.

В июле SOFAZ продал банкам 536,6 миллиона долларов. Всего с начала года азербайджанские банки купили у Фонда около четырех миллиардов долларов.

Нефтяной фонд в 2018 году продолжит продажу валюты через аукционы.

Продажа валюты осуществляется в рамках трансфертов SOFAZ в государственный бюджет Азербайджана, которые предусмотрены на 2018 год в размере 10,966 миллиарда манатов.

Официальный курс маната на следующий день определяется на основе средневзвешенного курса по сделкам, заключенным с коммерческими банками на межбанковском валютном рынке и аукционах. Аукционы проводятся в формате односторонней продажи валюты.

Официальный курс на 3 сентября составляет 1,7 AZN/USD.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Цены на банковские металлы в Азербайджане изменились разнонаправленно
Бизнес 12:40
Турция оказывает поддержку решению нагорно-карабахского конфликта – Эрдоган
Турция 10:59
Etihad Airways снижает тарифы на азербайджанском направлении
Бизнес 10:17
В Конье стартуют совместные военные учения Азербайджана и Турции
Политика 07:49
Отношения стратегического партнерства между Азербайджаном и Россией будут развиваться по восходящей - эксперт
Политика 2 сентября 23:21
Завтра в Баку будет ветрено
Общество 2 сентября 18:47
Лента новостей
Во Дворце Гейдара Алиева пройдет вечер шансона
Культура 13:04
Завершился визит Президента Ильхама Алиева в Кыргызстан
Политика 13:00
В Азербайджане заготовлено продовольствия на сумму свыше 60 млн манатов
Бизнес 12:54
Беларусь установит механизм защиты экономики в сфере госзакупок при вступлении в ВТО
Беларусь 12:49
Цены на банковские металлы в Азербайджане изменились разнонаправленно
Бизнес 12:40
Узбекистан может присоединиться к Тюркскому совету
Узбекистан 12:39
Великобритания и Россия закупают в Туркменистане нефтепродукты
Туркменистан 12:22
В Минобороны РФ отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
Россия 12:17
Сергей Лавров: ЕС начинает понимать ценность евразийской интеграции
Европа 12:16