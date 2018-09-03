SOFAZ почти на 37% увеличил продажу долларов банкам

БАКУ /Trend/ - Государственный нефтяной фонд Азербайджана (SOFAZ) в августе 2018 года реализовал на валютных аукционах, организованных Центральным банком, 733,7 миллиона долларов, говорится в сообщении Фонда в понедельник.

В июле SOFAZ продал банкам 536,6 миллиона долларов. Всего с начала года азербайджанские банки купили у Фонда около четырех миллиардов долларов.

Нефтяной фонд в 2018 году продолжит продажу валюты через аукционы.

Продажа валюты осуществляется в рамках трансфертов SOFAZ в государственный бюджет Азербайджана, которые предусмотрены на 2018 год в размере 10,966 миллиарда манатов.

Официальный курс маната на следующий день определяется на основе средневзвешенного курса по сделкам, заключенным с коммерческими банками на межбанковском валютном рынке и аукционах. Аукционы проводятся в формате односторонней продажи валюты.

Официальный курс на 3 сентября составляет 1,7 AZN/USD.

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