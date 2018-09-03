Цены на банковские металлы в Азербайджане изменились разнонаправленно

3 сентября 2018 12:40 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Цены на банковские металлы в Азербайджане в понедельник изменились разнонаправленно, следует из данных, опубликованных Центральным банком.

Так, унция золота третьего сентября подешевела по сравнению с пятницей на 9,044 маната, составив 2039,983 маната, серебра - на 0,2612 маната, до 24,6028, платины - на 15,3595 маната, до 1337,73 маната, палладия – выросла на 4,3095 маната, до 1666,9945 маната.

Название

03.09.18

31.08.18

Золото

XAU

2039.983

2049.027

Серебро

XAG

24.6028

24.864

Платина

XPT

1337.73

1353.0895

Палладий

XPD

1666.9945

1662.685

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

Официальный курс на третье сентября составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Матанат Насибова)

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