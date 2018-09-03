Цены на банковские металлы в Азербайджане изменились разнонаправленно

БАКУ /Trend/ - Цены на банковские металлы в Азербайджане в понедельник изменились разнонаправленно, следует из данных, опубликованных Центральным банком.
Так, унция золота третьего сентября подешевела по сравнению с пятницей на 9,044 маната, составив 2039,983 маната, серебра - на 0,2612 маната, до 24,6028, платины - на 15,3595 маната, до 1337,73 маната, палладия – выросла на 4,3095 маната, до 1666,9945 маната.
|
Название
|
03.09.18
|
31.08.18
|
Золото
|
XAU
|
2039.983
|
2049.027
|
Серебро
|
XAG
|
24.6028
|
24.864
|
Платина
|
XPT
|
1337.73
|
1353.0895
|
Палладий
|
XPD
|
1666.9945
|
1662.685
Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.
Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.
Официальный курс на третье сентября составляет 1,7 AZN/USD.
(Автор: Матанат Насибова)
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