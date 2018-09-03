Более 300 женщин Азербайджана приняли участие в проекте "Успешная женщина, успешное будущее"

БАКУ /Trend/ - Завершился проект «Успешная женщина, успешное будущее», организованный компанией Coca-Cola, организацией «ASAN Волонтеры» и Азербайджанским университетом туризма и менеджмента в целях поддержки в регионах инициатив женщин в сфере туризма.

Целью проекта являлось привлечение женщин, проживающих в регионах Азербайджана, к тренингам по туризму, поощрение их в туристическом бизнесе, а также оказание поддержки государственной политики и бизнес-инициатив в данном секторе.

Проект «Успешная женщина, успешное будущее», которому оказал поддержку Фонд Coca-Cola, охватил Габалу, Гянджу, Масаллы и окрестные регионы, известные своим туристическим потенциалом. В каждом тренинге приняли участие более 120 женщин. Тренинги охватили такие важные темы, как «Основы туризма», «Управление туризма», «Клиентское обслуживание», «Туризм и гигиена» и т.п.

В качестве тренеров проекта выступили турецкие специалисты Ишыл Кескин Шахан и Сонер Шахан, а также преподавательский состав Азербайджанского университета туризма и менеджмента.

Менеджер по коммуникациям компании Coca-Cola в странах Кавказа и Средней Азии Эльшад Фарзалиев отметил, что программа вызвала большой интерес со стороны женщин в Азербайджане и выступила в качестве поддержки развития женщин и туристического сектора: «Coca-Cola оказывает поддержку социальному развитию более чем 200 стран, в которых она функционирует. Развитие женщин является одним из основных приоритетов компании в данном направлении. Проект "Успешная женщина, успешное будущее" нацелен на поощрение предпринимательской деятельности женщин в сфере туризма. Мы очень рады, что успешно завершили данный проект совместно с нашими партнерами».

Число женщин, принявших участие в общих тренингах, превысило 360. По итогам тренинга участники, успешно прошедшие обучение, получили официальный сертификат, утвержденный со стороны Азербайджанского университета туризма и менеджмента.

Генеральный секретарь организации «ASAN Волонтеры» Сахиль Мамедли отметил интерактивную форму проведенных тренингов и активность участников: «Проект "Успешная женщина, успешное будущее", направленный на решение проблем занятости женщин, является очень важным для "ASAN Волонтеры". Мы заметили, что женщины с большой охотой приняли участие в тренингах, организованных в центрах "ASAN xidmət" в Габале, Гяндже и Масаллы. Каждый из этих тренингов длился одну неделю и являлся бесплатным для участников. Проект, в основном, состоял из ряда тренингов, в которых приняли участия сотни женщин. Надеемся, что женщины, успешно завершившие тренинги, начнут проводить определенные работы в сфере туризма, некоторые из них, возможно, получат работу в данной сфере, а другие приступят к предоставлению услуг».

Турецкий специалист Ишыл Кескин Шахан же подчеркнул свой вклад в способность женщин начать бизнес собственными силами без экономической зависимости: «Интерес женщин, проживающих в Азербайджане и заинтересованных в туризме, к проекту вызывает у меня огромную гордость. Я выражаю благодарность каждой женщине, участвовавшей в тренингах. Мы наблюдали их удовлетворенность как во время тренингов, так и после, по их публикациям в социальных сетях. Тем самым, женщины смогут привнести в свою жизнь значительные изменения и обрести экономическую независимость. Можно сказать, что каждая бизнес-идея, предложенная ими, является уникальной и обладает потенциалом. Каждая из участниц придает большое значение личностному развитию и работает в данном направлении. Активность и открытость к нововведениям женщин не только столицы, но и других регионов Азербайджана, заслуживает одобрения».

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