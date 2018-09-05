Цена биткоина продолжает расти

5 сентября 2018 11:49 (UTC+04:00)

Биткоин (bitcoin) в среду продолжает расти в цене, аналитики отмечают, что криптовалюта на этой неделе может протестировать отметку в 7,8 тысячи долларов при сохранении положительного тренда, сообщает РИА Новости.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин дорожал на 1,18%, до 7,37 тысячи долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин рос в цене на 1,31% — до 7,37 тысячи долларов.

Другие криптовалюты при этом торгуются без единой динамики: Ethereum дешевеет на 0,72%, до 284,19 доллара, Ripple — также на 0,72%, до 0,33 доллара, Bitcoin Cash – дорожает на 0,11%, до 627,93 доллара. По данным CoinMarketCap, капитализация рынка криптовалют составляет на данный момент 239 миллиардов долларов. На долю биткоина приходится примерно 53% всего рынка криптовалют.

Как сообщил РИА Новости профессор кафедры финансового менеджмента РЭУ имени Г.В. Плеханова Константин Ордов, курс биткоина сейчас замер в диапазоне 7,1-7,4 тысячи долларов. При этом аналитик отметил, что "попытки пробить 7,5 тысячи закончились откатом, а опуститься ниже 7 тысяч рынок не даёт". По его мнению, такая ситуация обычно наблюдается в преддверии сильного движения.

"На рынке появились слухи о том, что "киты" переводят на кошельки бирж крупные суммы и готовятся к массовым покупкам биткоина. Это должно привести котировки вплоть к 8,7 тысячи долларов. Но мы уже были свидетелями такого количества фейков, что доверять подобным новостям себе дороже. Поэтому конец недели остается непредсказуемым", — сообщил Ордов.

Однако он добавил, что при формировании положительного тренда биткоин на этой неделе может протестировать отметку в 7,8 тысячи долларов.

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