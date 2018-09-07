Официальный курс маната к мировым валютам на 7 сентября

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на седьмое сентября установлен на уровне 1,7 и 1,9770 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на пятницу.

Курсы валют 07.09.2018 1 доллар США 1 USD 1.7 1 евро 1 EUR 1.977 1 австралийский доллар 1 AUD 1.2183 1 аргентинский песо 1 ARS 0.0454 100 белорусских рублей 100 BYR 0.8017 1 бразильский реал 1 BRL 0.4191 1 дирхам ОАЭ 1 AED 0.4628 1 южноафриканский ранд 1 ZAR 0.111 100 южнокорейских вон 100 KRW 0.1514 1 чешская крона 1 CZK 0.0769 1 чилийский песо 1 CLP 0.2466 1 китайский юань 1 CNY 0.2485 1 датская крона 1 DKK 0.2651 1 грузинский лари 1 GEL 0.6501 1 гонконгский доллар 1 HKD 0.2166 1 индийская рупия 1 INR 0.0237 1 британский фунт стерлингов 1 GBP 2.1984 100 индонезийских рупий 100 IDR 0.0114 100 иранских риалов 100 IRR 0.004 1 шведская крона 1 SEK 0.1866 1 швейцарский франк 1 CHF 1.7616 1 израильский шекель 1 ILS 0.4745 1 канадский доллар 1 CAD 1.2951 1 кувейтский динар 1 KWD 5.6152 1 казахский тенге 1 KZT 0.0045 1 киргизский сом 1 KGS 0.0246 100 ливанских фунтов 100 LBP 0.1123 1 малайзийский ринггит 1 MYR 0.4102 1 мексиканский песо 1 MXP 0.0885 1 молдавская лея 1 MDL 0.1016 1 египетский фунт 1 EGP 0.0947 1 норвежская крона 1 NOK 0.202 100 узбекских сомов 100 UZS 0.0214 1 польский злотый 1 PLN 0.4572 1 российский рубль 1 RUB 0.0245 1 сингапурский доллар 1 SGD 1.2365 1 саудовский риал 1 SAR 0.4532 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) 1 SDR 2.3783 1 турецкая лира 1 TRY 0.2578 1 тайваньский доллар 1 TWD 0.0552 1 таджикский сомони 1 TJS 0.1804 1 новый туркменский манат 1 TMM 0.4857 1 украинская гривна 1 UAH 0.0602 100 японских иен 100 JPY 1.5374 1 новозеландский доллар 1 NZD 1.1187

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