Шахин Мустафаев назвал приоритетные сферы в Азербайджане для американских инвестиций

БАКУ /Trend/ - США инвестировали в экономику Азербайджана свыше 13 миллиардов долларов, из которых более одного миллиарда долларов вложено в ненефтяной сектор страны.

Об этом в субботу на встрече с первым заместителем помощника госсекретаря США по вопросам экономики и бизнеса Брайном Макфитерсем сказал министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев.

Агентство США по международному развитию (USAİD) на реализацию ряда проектов в Азербайджане выделило 350 миллионов долларов.

"В настоящее время в сфере промышленности, строительства, связи, банковском секторе и других областях Азербайджана действуют 240 американских компаний. США являются одним из основных внешнеторговых партнеров Азербайджана. Товарооборот между странами за январь-июнь 2018 года составил 476,1 миллиона долларов", - сказал Шахин Мустафаев.

Как отметил в ходе встречи министр, связи между Азербайджаном и США успешно развиваются, осуществляется успешное сотрудничество в сферах экономики, энергетики, транспорта, образования, сельского хозяйства, безопасности, борьбы с терроризмом и других сферах. Было отмечено, что для развития сотрудничества между двумя странами существует необходимая правовая база.

В рамках проекта "Деятельности социально-экономического развития" (SEDA), совместно финансируемого правительством Азербайджана и USAİD, в селе Джоджуг Марджанлы Джабраильского района начало функционировать предприятие по переработке кормов.

Шахин Мустафаев отметил, что одним из приоритетных направлений экономики Азербайджана является развитие ненефтяного сектора и существуют широкие возможности для вложения инвестиций в сферу промышленности, фармацевтики, сельского хозяйства, торговли, транспорта и т. д. Американские компании, по его словам, также могут воспользоваться приемлемыми условиями для инвесторов, созданными в Азербайджане для участия в промышленных парках и кварталах.

Министр отметил большой опыт США в области малого и среднего бизнеса и добавил, что в Азербайджане было создано Агентство развития малого и среднего бизнеса. Шахин Мустафаев отметил важность обмена опытом в этой сфере, а также организации с участием деловых кругов бизнес- форумов, экспортных миссий для расширения торговых связей.

Первый заместитель помощника госсекретаря США, отметив цель приезда в страну- для участия в Азербайджанском форуме по конкурентоспособности, выразил удовлетворение организацией на высоком уровне Форума, участием в его работе американских компаний. Брайн Макфитерс также сказал, что США приветствуют работу, проделанную в области диверсификации ненефтяного сектора, развития предпринимательства в Азербайджане. По его словам, американские компании также заинтересованы в расширении сотрудничества в сфере сельского хозяйства, туризма, альтернативной энергетики и других сферах.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

(Текст: Мугаддас Мустафаев)

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