В Узбекистане сняли с производства автомобили Chevrolet Captiva

БАКУ /Trend/ - GM Uzbekistan сняла с производства автомобили Chevrolet Captiva. Об этом говорится в сообщении компании, распространенном в понедельник.

"Сборка автомобилей Chevrolet Captiva на производственных мощностях в Узбекистане завершена в соответствии с глобальной стратегией корпорации General Motors по обновлению модельного ряда", - говорится в сообщении компании.

Также отмечается, что GM Uzbekistan обеспечит выполнение своих обязательств перед покупателями и особо подчеркивает, что поставка автомобилей "Chevrolet Captiva" конечным покупателям, ранее заключившим договора, будет выполнена в полном объеме до конца 2018 года.

Автомобиль "Chevrolet Captiva" вышел на рынок страны 11 лет назад. Впервые крупноблочная сборка автомобиля началась в октябре 2007 года, в сентябре 2011 года и в феврале 2017 года производилось обновление модели.

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