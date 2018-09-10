СК Узбекистана увеличили объем собранных страховых премий

БАКУ /Trend/ - По итогам первого полугодия этого года страховые компании Узбекистана увеличили объем собранных страховых премий по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 1,87 раза – до 817,6 миллиарда сумов. Об этом сообщают в понедельник узбекские СМИ со ссылкой на данные министерства финансов страны.

По данным ведомства, объем страховых выплат компаний составили 177,13 миллиарда сумов, что на 27,3 процента выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За шесть месяцев АО «Узагросугурта» собрало премий на 115 миллиардов сумов (рост - 43,8 процента), НКЭИС «Узбекинвест» - 112,68 миллиарда сумов (рост – в 2,73 раза) и Gross Insurance – 78,53 миллиарда сумов (рост - в 2,44 раза).

Лидерами по объемам страховых выплат стали O’zbekinvest Hayot (34,2 миллиарда сумов), New Life Insurance – 32,74 миллиарда сумов и Agros Hayot – 22,75 миллиарда сумов.

Официальный курс на 10 сентября составил 7862.17 UZS/USD

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