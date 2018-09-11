Французские компании могут принять участие в приватизации коммунальных операторов в Азербайджане (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Французские компании могут принять участие в приватизации ряда операторов коммунального хозяйства в Азербайджане.

Об этом сказал Trend управляющий директор компании ASPI Consulting Engineers Ибрагим Мамедзаде, являющейся консультантом в процессе приватизации госпредприятий в рамках "Стратегической дорожной карты по развитию коммунальных услуг (электрическая и тепловая энергия, газ и вода) в Азербайджане".

"Сегодня мы участвуем в программе приватизации, предусмотренной стратегической дорожной картой. Речь, в частности, идет о таких государственных организациях как "Азерсу", "Азеригаз", "Azeristiliktechizat", то есть операторов коммунального хозяйства. В рамках проводимых работ мы занимаемся поиском зарубежных инвесторов, которые возьмутся за управление этими организациями в будущем. В частности, налаживаются контакты с крупнейшими операторами коммунального хозяйства Франции. Ожидается приезд в Азербайджан их представителей, рассмотрение различных вопросов. После этого [в случае достижения согласия] будут конкретные переговоры на участие в международном тендере", - отметил Мамедзаде.

ASPI Consulting Engineers предоставляет инженерные и консультационные услуги как в Азербайджане, так и за его пределами. В период с 1996 по 2010 годы компания, работая в сотрудничестве с международными консультантами, реализовала более 15 проектов, связанных с приватизацией услуг инфраструктуры. Все эти проекты были реализованы при технической поддержке Всемирного банка (ВБ), Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и Европейского союза (ЕС).

Твиттер: @IlkinShafiyev

(Автор: Илькин Шафиев. Редактор: Хазар Ахундов)

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