Банковские металлы в Азербайджане подорожали

11 сентября 2018 09:36 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Во вторник цены на банковские металлы в Азербайджане подорожали, следует из данных, опубликованных Центральным банком.

Так, стоимость унции золота десятого сентября выросла по сравнению с понедельником на 1,4535 маната, составив 2029,7575 маната, серебра - на 0,0665 маната, до 24,0502 маната, платины - на 15,1895 маната, до 1340,8155 маната, палладия – на 1,445 маната, до 1666,374 маната.

Название

11.09.18

10.09.18

Золото

XAU

2029,7575

2028,304

Серебро

XAG

24,0502

23,9837

Платина

XPT

1340,8155

1325,626

Палладий

XPD

1666,374

1664,929

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

Официальный курс на 11 сентября составляет 1,7 AZN/USD.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Официальный курс маната к мировым валютам на 11 сентября
Бизнес 09:19
Золотые и серебряные слитки в Азербайджане дешевеют
Бизнес 10 сентября 09:53
Официальный курс маната к мировым валютам на 10 сентября
Бизнес 10 сентября 09:26
Обзор рынка драгоценных металлов Азербайджана за неделю
Бизнес 8 сентября 12:04
Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю
Бизнес 8 сентября 10:55
Эльман Рустамов о направлениях реструктуризации банковского сектора Азербайджана
Бизнес 7 сентября 13:42
Лента новостей
Нацбанк Кыргызстана потратил почти $ 20 млн на стабилизацию курса
Кыргызстан 10:28
ЕАБР намерен открыть представительство в Узбекистане
Бизнес 10:22
«КазМунайГаз» увеличил объем реализации нефти и газового конденсата
Энергетика 10:21
Директорат зимне-летнего туркомплекса «Шахдаг» передан в подчинение минкультуры
Общество 10:19
В Азербайджане около 2,5 млн голов крупного рогатого скота прошли вакцинацию против нодулярного дерматита
Общество 10:18
На линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении пройдет очередной мониторинг
Нагорно-карабахский конфликт 10:12
EMIN запускает "Бумеранг 2018" в Баку
Культура 09:56
ВС Армении нарушили режим прекращения огня 84 раза за сутки
Нагорно-карабахский конфликт 09:53
Беларусь рассчитывает на продолжение конструктивного партнерства с ЕБРР
Беларусь 09:52