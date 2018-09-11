Казахстан будет поставлять ячмень и кукурузу на китайский рынок

11 сентября 2018 12:03 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Казахстан посещает китайская инспекция, она побывает на 18 предприятиях, производящих ячмень и кукурузу. Об этом сообщил заместитель председателя правления Внешнеторговой палаты Казахстана Нуралы Букейханов, передает МИА «Казинформ».

По словам зампреда правления, на сегодня более 25 сельскохозяйственных товарных групп Казахстанского производства разрешены к экспорту в Китай. Это замороженная говядина, баранина, пшеница, растениеводческая продукция, кондитерские изделия, продукция обрабатывающей промышленности.

«В настоящее время Казахстан посещает китайская инспекция, она проводит инспекцию на 18 предприятиях производящих ячмень и кукурузу, ожидаем, что до конца года продукции этих предприятий будет дан доступ на китайский рынок. Помимо этого, в конце сентября ожидается повторная инспекция по пунктам убоя крупного рогатого скота, а также ряду других предприятий, продукция которых будет иметь доступ к поставке товаров в Китай», - сказал Нуралы Букейханов на казахстанско-китайском бизнес-форуме.

Ранее сообщалось, что экспорт Казахстана в Китай превысил 5,6 миллиардов долларов по итогам прошлого года. Импорт из Китая составил 4,492 миллиардов долларов.

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