Азербайджан огласил приоритетные для сотрудничества с Чехией сферы (версия 2)

12 сентября 2018 14:56 (UTC+04:00)

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БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Чехия обладают большим потенциалом для развития отношений во многих сферах, сказал в среду министр экономики Азербайджан Шахин Мустафаев в ходе азербайджано-чешского бизнес-форума в Баку.

"У наших стран имеется большой потенциал для развития отношений в области финансов, промышленности, машиностроения и химической промышленности", - сказал Мустафаев.

Министр отметил планирующееся сотрудничество между Гянджинским автомобильным заводом и компанией Tatra, а также подчеркнул развитие связей в сфере фармацевтики.

"В прошлом году Гянджинский автомобильный завод подписал меморандум о сотрудничестве с компанией Tatra, который подразумевает сборку грузовых автомобилей Tatra. Думаю, что производство будет начато в течение ближайших двух лет. Также хочу отметить участие чешских компаний в развитии транспортной системы Азербайджана. Есть также большие возможности в области строительства железнодорожных вагонов, в частности товарных, производства железнодорожных контейнеров", - сказал министр.

Мустафаев подчеркнул, что обе страны заинтересованы в увеличении объема взаимных инвестиций.

"На сегодняшний день объем инвестиций Чехии в Азербайджан составил 30 миллионов долларов, а инвестиций Азербайджана в Чехию - немногим больше этого показателя. В Азербайджане работают 25 чешских компаний. Чешские компании являются подрядчиками в восьми проектах, общая стоимость которых превышает два миллиардов долларов. Конечно, эти показатели далеки от наших возможностей, и нам необходимо продолжать наращивать взаимные инвестиции", - отметил министр.

Согласно данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот с Чехией в январе-июле составил 473 миллиона долларов, из которых почти 394,3 миллиона долларов пришлись на экспорт азербайджанской продукции в Чехию.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Хазар Ахундов)

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