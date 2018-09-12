В Азербайджан завезено дополнительно 100 хлопкоуборочных комбайнов

Отметим, что в этом году в 22 районах Азербайджана ожидается заготовка 260 тысяч тонн хлопка. Напомним, что в 2016 году было собрано примерно 90 тысяч, а в минувшем году – 207 тысяч тонн хлопка.

(Автор: Гусейн Велиев)

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