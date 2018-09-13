PASHA Bank представляет новый комплекс услуг по финансированию бизнеса для клиентов МСБ

БАКУ /Trend/ - Ведущий корпоративный банк Азербайджана – PASHA Bank – развивает новый комплекс услуг для представителей малого и среднего бизнеса (МСБ) по финансированию их поставок в сегменте B2B. Данная схема финансирования объединяет всех участников цепи поставок товаров и услуг – покупателей и поставщиков, предоставляя им возможность извлекать максимальную для их бизнеса выгоду по поддержанию необходимой ликвидности.

По словам директора департамента по работе с сектором МСБ PASHA Bank Александра Головко, основной отличительной чертой комплекса услуг по финансированию цепи поставок от традиционных кредитных продуктов на пополнение оборотных средств является возможность получения предпринимателем доступа к денежным ресурсам в относительно краткие сроки, без предоставления залога и по достаточно низким процентным ставкам, отличающимся от ставок по другим видам кредитования в среднем на 2-3% годовых.

«Главная преследуемая нами цель заключается в удовлетворении потребностей наших клиентов МСБ в оборотных средствах, необходимой для бизнеса ликвидности, повышении финансовой эффективности процесса поставок в B2B секторе, снижении финансовых рисков бизнеса и, конечно же, легком и качественном банковском сервисе. Уже сейчас мы можем констатировать тот факт, что данная схема финансирования вызывает интерес у предпринимателей, обслуживающих крупный бизнес в таких секторах экономики, как нефтегазовый, телекоммуникационный, строительный, торговли и услуг, сектор товаров повседневного пользования (FMCG), ИКТ и др. Ввиду того, что данный комплекс услуг является всесторонне привлекательным для представителей МСБ, мы ожидаем роста портфеля в данном сегменте на уровне 100% по итогам года», – подытожил А.Головко.

Отметим, что внедрение и активное применение финансирования цепи поставок в обслуживании клиентов малого и среднего бизнеса является частью Стратегии развития PASHA Bank, охватывающей 2018-2020 годы.

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