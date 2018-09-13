Китайский авторынок продемонстрировал незначительный рост

Незначительный рост продемонстрировал китайский авторынок в январе-августе 2018 года, когда в стране было выпущено 18,13 миллиона автомобилей, а продано 18,09 миллиона единиц, сообщает агентство "Синьхуа".

Как показывают данные Ассоциации автомобилестроительной промышленности Китая, объемы выпуска и реализации автомобилей в январе-августе возросли в годовом выражении на 2,77 и 3,53 процента соответственно, против 3,52 и 4,33 процента за январь-июль.

При этом по пассажирским автомобилям рост составил, соответственно, 1,92 и 2,6 процента (15,32 миллиона выпущенных и 15,19 миллиона проданных), по коммерческим автомобилям - 7,69 и 8,71 процента (2,82 миллиона и 2,9 миллиона).

В то же время высокие темпы роста показал сегмент машин на новых источниках энергии: 607,2 тысячи выпущенных и 600,6 тысяч проданных, при увеличении в годовом выражении на 75,38 процента и 87,96 процента соответственно. В частности, электромобилей было произведено 454,5 тысяч, продано 446,6 тысяч (рост на 60,17 и 71,58 процента), гибридов - 152,6 тысячи и 153,8 тысяч, рост в 2,4 и 2,6 раза.

По объемам продаж автомобилей китайских марок в первую десятку лидеров вошли компании SAIC Motor, "Цзили (Гили)", "Чанъань", "Дунфэн", ВAIC Motor, "Чанчэн", Цижуй (Чери), FAW, GAC и JAC. Всего ими были проданы 7,49 миллиона автомобилей за восемь месяцев - это 81,32 процента всех проданных автомобилей китайских марок.

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