Британский производитель бытовой продукции выходит на рынок Азербайджана

13 сентября 2018 17:40 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Британский производитель бытовой продукции - компания What More приступила к поставкам в Азербайджан, сообщают в четверг британские СМИ.

Согласно информации компания займется поставками на азербайджанский рынок пластиковых бытовых контейнеров, форм для выпечки, садовых горшков, коробок для инструментов ручной работы и прочей продукции под общим брендом Wham.

"Мы рады расширить наш обширный список стран, импортирующих нашу продукцию. Хочу поздравить нашу международную команду продаж за их напряженную работу, благодаря которой это стало возможно. Также хочу отметить поддержку Торгово-промышленной палаты Восточного Ланкашира и Департамента международной торговли. Мы с нетерпением ждем новых заказов из Азербайджана", - цитируют британские СМИ директора What More Тони Гримшоу.

В настоящее время продукция компании поставляется в 72 страны мира, включая ОАЭ, Австралию, Бахрейн, Чехию, Турцию, Россию, США и Канаду.

Согласно данным Государственного таможенного комитета Азербайджана в январе-августе 2018 года Азербайджан импортировал 121,16 тысячи тонн пластмассы и изделий из нее на сумму 232,95 миллиона долларов.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Хазар Ахундов)

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