Эрдоган призвал народ Турции доверять национальной валюте

БАКУ /Trend/ - Граждане Турции и инвесторы должны доверять турецкой лире, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом сообщают в пятницу турецкие СМИ.

По словам Эрдогана, частный сектор Турции также должен вести активную борьбу против спекуляций лирой.

«Частные предприниматели должны увеличить производство, что позитивно повлияет на экономику страны», - сказал он.

Президент Турции отметил, что страна имеет потенциал для борьбы со спекуляциями национальной валютой.

По его словам, примерно в 2019 году Турция полностью решит проблему, связанную с отечественной валютой.

Эрдоган отметил, что вчерашнее решение перевести расчеты по продаже и аренде недвижимости на национальную валюту также позитивно повлияет на экономику страны.

Также президент Турции подверг резкой критике решение Центробанка повысить учетную ставку.

«Центробанк утверждает, что является независимым, и я пока терпеливо жду результатов принятого им решения», - сказал он.

Отметим, что турецкий Центробанк 13 сентября принял решение резко повысить ключевую процентную ставку. Она возрастет на 6,25 процентного пункта - с 17,75 до 24 процентов.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ставка в 17,75 процента и так чрезмерно высока и призвал снизить ее.

Официальный курс на 14 сентября - 6.3681 TL/USD.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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