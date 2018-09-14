Эрдоган призвал народ Турции доверять национальной валюте

БАКУ /Trend/ - Граждане Турции и инвесторы должны доверять турецкой лире, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом сообщают в пятницу турецкие СМИ.
По словам Эрдогана, частный сектор Турции также должен вести активную борьбу против спекуляций лирой.
«Частные предприниматели должны увеличить производство, что позитивно повлияет на экономику страны», - сказал он.
Президент Турции отметил, что страна имеет потенциал для борьбы со спекуляциями национальной валютой.
По его словам, примерно в 2019 году Турция полностью решит проблему, связанную с отечественной валютой.
Эрдоган отметил, что вчерашнее решение перевести расчеты по продаже и аренде недвижимости на национальную валюту также позитивно повлияет на экономику страны.
Также президент Турции подверг резкой критике решение Центробанка повысить учетную ставку.
«Центробанк утверждает, что является независимым, и я пока терпеливо жду результатов принятого им решения», - сказал он.
Отметим, что турецкий Центробанк 13 сентября принял решение резко повысить ключевую процентную ставку. Она возрастет на 6,25 процентного пункта - с 17,75 до 24 процентов.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ставка в 17,75 процента и так чрезмерно высока и призвал снизить ее.
Официальный курс на 14 сентября - 6.3681 TL/USD.
(Автор: Руфиз Хафизоглу)
Твиттер: @rhafizoglu
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.