Азербайджан в 2018 году планирует расширить географию экспорта граната

14 сентября 2018 17:24 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

azericard

Получить новость сейчас

Вы можете получить доступ к этой платной новости, послав SMS со своего мобильного телефона.

Для этого сначала выберите страну вашего оператора мобильной связи:

Если Вы уже получили сообщение с кодом доступа, введите его ниже и нажмите Открыть для чтения данной информации:

СМС-услуги предоставлены SmsCoin | Сообщить о проблеме

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 12) 437-12-68
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости по теме
Как возможное повышение ставки ФРС США отразится на азербайджанском манате?
Бизнес 17:16
В Азербайджане в 2018 году ожидается рекордный урожай граната
Бизнес 16:34
Азербайджан увеличил экспорт почти на 80%
Бизнес 16:25
Южная и Северная Корея создадут совместную команду для участия в чемпионате мира по дзюдо в Баку
Общество 16:24
Азербайджанская нефть 14 сентября незначительно подешевела
Энергетика 14:53
Азербайджанские фермеры получат новые возможности для сбыта продукции
Бизнес 14:46
Лента новостей
"Эль-Аль" отменил два гонконгских рейса из-за тайфуна
Израиль 17:28
Как возможное повышение ставки ФРС США отразится на азербайджанском манате?
Бизнес 17:16
США поддержали увеличение объемов производства нефти
Энергетика 17:13
Объявление Арменией войны Азербайджану усложняет процесс карабахского урегулирования – американский эксперт
Нагорно-карабахский конфликт 16:54
Цены на нефть продолжают расти
Энергетика 16:50
Родина Винсента ван Гога вдохновила азербайджанских художников (ФОТО)
Культура 16:45
В Баку прошел велопробег среди аутистов и с участием звезд (ФОТО)
Спорт 16:41
Барановичский комбинат вошел в узбекский кластер производителей хлопка
Беларусь 16:39
В Азербайджане в 2018 году ожидается рекордный урожай граната
Бизнес 16:34