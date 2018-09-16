ВТБ расширит возможности для экспорта азербайджанской продукции (Эксклюзив)

16 сентября 2018 08:16 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Дочерняя структура Банка ВТБ (ПАО) в Азербайджане - Банк ВТБ (Азербайджан) намерен расширить возможности предпринимателей для экспорта азербайджанской продукции.

Об этом в интервью Trend сказал председатель правления ВТБ (Азербайджан) Евгений Кирин.

По словам председателя правления, банк планирует до конца 2018 года запустить продукт международного факторинга.

"Мы работаем над продуктом международного факторинга и планируем запустить его уже в текущем году. Он будет востребован и перспективен для клиентов, занимающихся торговлей с Россией", - заявил Кирин.

Использование факторинга даст возможность азербайджанским производителям работать с российскими импортерами на условиях отсрочки платежа и получать оплату за продукцию в день отгрузки.

"Безусловно, мы заинтересованы в том, чтобы подписание данного документа позволило нам добиться поставленной цели - способствовать наращиванию экспорта азербайджанской продукции в Россию, упрощению и повышению прозрачности расчетов за нее. Благодаря упрощению и удешевлению стоимости расчетов компании-экспортеры смогут получить дополнительный импульс в виде оборотного капитала и сокращения финансового цикла данной операции", - добавил Кирин.

Банк ВТБ (Азербайджан) действует в республике с 2009 года. Напомним, что в декабре прошлого года Наблюдательный совет Банка ВТБ принял решение довести долю участия в акционерном капитале своей "дочки" в Азербайджане до 99,9 процента.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Хазар Ахундов)

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