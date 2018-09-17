Сбой в работе единого процессингового центра Узбекистана будет устранён в ближайшее время

БАКУ /Trend/ - В Узбекистане уже больше 20 часов не работает крупнейшая в стране Национальная платежная система Uzcard, что серьезно повлияло на сферу торговли и услуг, сообщает в понедельник "Подробно.uz".

Сбой в работе Единого общереспубликанского процессингового центра (ЕОПЦ) произошел 15 сентября в 18:52 часов. С тех пор магазины, рестораны, точки общепита и другие объекты сферы услуг и сервиса перестали принимать платежные карты узбекских банков.

Как отметили в самом ЕОПЦ, его специалисты сейчас ведут работу для запуска системы в течении дня.

"Система не отображает денежные средства через мобильные приложения. Все данные относительно денежных средств в сохранности", – отметили в Центре.

По данным Центрального банка, на 1 сентября в Узбекистане было выпущено свыше 18 миллионов банковских карт, установлено более 243 тысяч терминалов, 6,2 тысячи банкоматов и инфокиосков.

Поступления через платежные терминалы в течение января-августа 2018 года превысили 39,2 триллиона сумов.

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