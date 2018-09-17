Узбекистан поднялся на три позиции в списке стран по индексу человеческого развития

БАКУ /Trend/ - Узбекистан вошел в группу стран с высоким индексом человеческого развития и занял 105 место, что на три места выше чем годом ранее, говорится в докладе Программы развития ООН о развитии человеческого потенциала.

Всего в рейтинг вошли 189 стран. Основные показатели, по которым определялся рейтинг государств, - уровень образования, средняя продолжительность жизни и объем ВВП на душу населения. Учитывались данные об уровне гендерного равенства, расширения прав и возможностей женщин, экологии и социально-экономической стабильности.

В группу с очень высоким индексом человеческого развития вошли 59 стран. Норвегия оказалась на первом месте, Швейцария - на втором и Австралия - на третьем. В эту группу попали также Россия (49-е место) и Казахстан (58-е место).

Узбекистан вошел в группу с высоким индексом человеческого развития, которая разместилась на 60−112 позициях. При этом страна обошла всех соседей по Центральной Азии, кроме Казахстана. Вместе с Узбекистаном в группе пребывает Туркменистан, оказавшийся на 108-м месте. Кыргызстан разместился на 122-й позиции, а Таджикистан - на 127-й в группе стран со средним развитием (с 113 по 151).

Заключают список государства с низким уровнем человеческого развития. Южный Судан, ЦАР и Нигер занимают последние места в этом рейтинге, находясь в категории наименее развитых стран.

Согласно докладу, средняя продолжительность жизни в Узбекистане составляет 71,4 года, продолжительность образования - 11,5 года, а объем ВВП на душу населения - 6 470 долларов.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.