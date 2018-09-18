Азербайджан увеличит производство меда

БАКУ /Trend/ - В производстве меда в Азербайджане в текущем году ожидается незначительный рост, сообщил Trend председатель Ассоциации пчеловодов Азербайджана Бадраддин Хасратов.

При этом, по словам председателя Ассоциации, это предварительные прогнозы, так как в ряде регионов страны процесс сцеживания меда еще не завершен.

"Мы ожидаем, что в текущем году производство меда в стране составит около 3 000 тонн или чуть выше данного показателя. Это предварительные прогнозы, так как в ряде регионов еще не до конца завершен процесс сцеживания меда", - сказал Хасратов.

Коснувшись причин снижения прогнозов, Хасратов отметил, что данная проблема возникла в связи с погодными условиями в ряде регионов страны. Отметим, что ранее Ассоциация прогнозировало производство меда в Азербайджане в 2018 году на уровне 5 000 тонн.

"В ряде горных и предгорных регионов, в частности в северо-западных и северных регионах, страны урожайность была очень низкая. Причиной этому стала холодная весна, а затем резкое потепление. В результате цветы растений не смогли выделить большое количество пыльцы. Но, вследствие того, что в ряде регионов Арана и юга страны наблюдалась очень высокая урожайность, местами до 50 килограммов меда с каждой пчелиной семьи, в целом урожайность осталась на прошлогоднем уровне. В прошлом году урожайность в этих регионах в среднем составляла около 20 килограммов с каждой семьи, так что прирост достигнут весьма существенный", - отметил Хасратов.

Согласно распоряжению Президента Ильхам Алиева от пятого марта 2018 года, в целях стимулирования развития пчеловодства в стране, поддержки малого предпринимательства и обеспечения занятости в сельской местности физическим и юридическим лицам, занимающимся пчеловодством, в течение пяти лет, включая и 2018 год, будет выплачиваться субсидия в размере 10 манатов ежегодно за каждую пчелиную семью (улей).

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Хазар Ахундов)

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