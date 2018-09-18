Курс сума не перетерпит значительных изменений до конца года - Центробанк Узбекистана

БАКУ /Trend/ - За оставшиеся месяцы 2018 года Центральный банк Узбекистана не ожидает значительного колебания валютного курса относительно начала года.

18 сентября в Узбекистане резко повысились курсы доллара и евро по сравнению с прошлой неделей. Доллар подорожал на 176,83 сума и достиг отметки 8039 сумов, евро - на 266,16 сума до 9347,75 сума.

Центральный банк отметил, что с августа 2018 года на динамику курса сума усилилось влияние внешних факторов, особенно, девальвационные тренды валют стран – основных торговых партнёров (Россия – 19 процентов, Казахстан – 17 процентов, Китай – 9 процентов, Турция – 56 процентов).

Согласно расчётам, существенное изменение валютных курсов торговых партнёров отражается на курсе национальной валюты с временным лагом от одного до трёх месяцев, отмечает регулятор.

Девальвация валют основных торговых партнёров существенно укрепила реальный обменный курс сума по отношению к этим валютам (против рубля – 29 процентов, тенге – 22 процента, турецкой лиры – 67 процентов, китайского юаня – 14 процентов).

Это негативно сказывается на конкурентоспособности узбекских товаропроизводителей как на внешних, так и на внутреннем рынках, влияя на уровень спроса и предложения на внутреннем валютном рынке посредством разных каналов.

Под влиянием вышеуказанных факторов с августа 2018 года наблюдается рыночная коррекция курса сума, который по состоянию на 19 сентября 2018 года составил 8062 сумов за один доллар

При этом, за оставшиеся месяцы 2018 года не ожидается значительного колебания валютного курса относительно начала года.

Текущий тренд курса сума, сглаживая влияние внешних факторов, помогает национальной экономике подстроиться под меняющиеся внешние условия. В частности, риски сокращения объёмов валютных поступлений от экспорта и трансграничных переводов в некоторой степени минимизируются увеличением их сумового эквивалента.

Центральный банк отметил, что регулятор, как и прежде, будет проводить интервенции на валютном рынке с целью предотвращения чрезмерной волатильности валютного курса, не оказывая при этом влияния на его фундаментальный тренд.

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