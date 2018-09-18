Парк авиакомпании Buta Airways пополнился новым самолётом Embraer E-190 (ФОТО)

18 сентября 2018 16:53 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский низкобюжетный авиаперевозчик Buta Airways получил новый самолёт Embraer E-190, поставленный во флот авиакомпании напрямую с завода-изготовителя в Бразилии, сообщает авиакомпания во вторник.

Он стал седьмым по счету во флоте лоукостера и позволит добавить в расписание авиакомпании дополнительные рейсы в наиболее востребованные направления.

Новый самолет Buta Airways назван в честь недавно освобожденного от армянской оккупации села Гюннют в Нахчыванской Автономной Республике.

По традиции в Международном аэропорту Гейдар Алиев новый самолет встречали водяной аркой. Особым гостем церемонии встречи стал житель освобожденного села Гюннют.

Посмотреть видеоролик встречи самолета Günnüt можно по ссылке:

https://youtu.be/2BbBLLSVMy8

Отметим, что в ближайшее время ожидается пополнение парка Buta Airways еще одним новым самолетом данного типа. Пополнение флота новыми самолетами позволит расширить маршрутную сеть авиакомпании.

Buta Airways – первая низкобюджетная авиакомпания Азербайджана, структурное подразделение в составе ЗАО «Азербайджанские Авиалинии» (AZAL). Основана в декабре 2016 года, первый рейс выполнен 1 сентября 2017 года. Флот авиакомпании состоит из современных самолетов Embraer E-190.

Авиакомпания базируется в Баку, в Международном аэропорту Гейдар Алиев и выполняет рейсы в наиболее востребованные направления.

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