Майк Тайсон является владельцем апартаментов в крупнейшем градостроительном проекте в Ташкенте (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Всемирно известный американский боксёр Майк Тайсон является владельцем недвижимости в возводимом на территории в 8 гектаров многоквартирном жилом комплексе Gardens Residence в международном деловом центре (МДЦ) Tashkent City в столице Узбекистана.

Об этом в среду сообщили Trend в дирекции МДЦ со ссылкой на узбекскую девелоперскую компанию Dream City Development, которая заявила о старте продаж квартир в жилом комплексе на территории Лота №1 в Tashkent City. Завершить строительство и ввести в эксплуатацию проект планируют в конце 2019 – начале 2020 года.

Согласно информации, все, кто желает стать соседом Майка Тайсона, могут обратиться в офис продаж компании, открытие которого состоялось накануне.

Как сообщили в МДЦ, Gardens Residence состоит из 9 домов премиум класса, где расположатся 1 138 квартир, площадью от 44 до 260 квадратных метров.

В проектировании и возведении комплекса задействовано британское бюро архитекторов ARUP, турецкая компания по проектированию Özgüven и сингапурская консалтинговая компания Maven. Контролем качества выполняемых строительных работ занимается турецкая компания PMO Management & Consultancy.

Отметим, что в мае 2018 года в узбекском секторе социальных сетей распространилась новость о том, что в сентябре Узбекистан посетит легендарный боксер Майк Тайсон.

В Федерации бокса Узбекистана тогда заявили, что планируют устроить большой вечер бокса и пригласить известных боксеров. Однако назвали новость о том, что Тайсон посетит Узбекистан фейком, так как не приглашали его.

Майкл Джерард «Майк» Тайсон – американский боксёр-профессионал, выступавший в тяжёлой весовой категории; один из самых известных и узнаваемых боксёров в истории мирового бокса. Олимпийский чемпион среди юниоров в первом тяжёлом весе (1982). Абсолютный чемпион мира в тяжёлой весовой категории среди профессионалов (1987-1990). Чемпион мира по версиям WBC (1986-1990, 1996), WBA (1987-1990, 1996), IBF (1987-1990), The Ring (1988-1990). Линейный чемпион (1988-1990).

Тайсон является обладателем нескольких мировых рекордов, не побитых по сей день: самый молодой чемпион мира в тяжёлом весе (в 20 лет 144 дня); самый молодой абсолютный чемпион мира в тяжёлом весе (в 21 год); боксёр, затративший наименьшее время с момента дебюта на завоевание титулов чемпиона и абсолютного чемпиона мира в тяжёлом весе (1 год 8,5 месяцев и 2 года 5 месяцев соответственно) и пр.

Отметим, что реализацией крупномасштабного градостроительного проекта Tashkent City в столице Узбекистана занимаются известные компании из Германии, Японии, Южной Кореи и Великобритании, а сам проект находится под личным контролем главы государства.

Проект реализуется исключительно за счет финансовых вливаний узбекских и зарубежных инвесторов, как закреплено в соответствующем постановлении Кабинета министров Узбекистана от 28 июля 2017 года.

Градостроительная документация, архитектурная концепция и инженерное проектирование, согласно этому же правовому акту, также разрабатываются за счет собственных средств иностранных и местных инвесторов.

Вся территория поделена на восемь отдельных участков – лотов, у каждого из которых разные этапы завершения работ до конца 2021 года и отдельные инвесторы.

В рамках МДЦ будут построены первый в Узбекистане небоскрёб высотой в 200 метров (японская Nihon Sekkei, французская Bureau Veritas и сингапурская DP Architects), который, в частности включит в себя бизнес-центры класса "А+" и пятизвездочную гостиницу Ritz Carlton; европейский бульвар с элементами национальной архитектуры (турецкие Uzguven Mimarlik и Muhendis); пятизвёздочная двадцатиэтажная гостиница Hilton и другие объекты.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @FDolukhanov

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