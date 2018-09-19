ВБ поможет Азербайджану усилить роль женщин в предпринимательстве

19 сентября 2018 11:57 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане будет усилена роль женщин в предпринимательстве, сказал в среду журналистам начальник Государственной службы по управлению сельскохозяйственными проектами и кредитами при министерстве сельского хозяйства Азербайджана Мирза Алиев.

По его словам, для развития женского предпринимательства в рамках второго проекта AZRIP, реализуемого при поддержке Всемирного банка (ВБ), в пяти регионах страны были созданы пять пилотных групп женщин-предпринимателей.

"Целью создания данных групп являлось привлечение женщин в сельских регионах к бизнесу и обеспечение самозанятости. У нас уже есть очень положительные результаты, но мы не собираемся останавливаться на достигнутом и создали специальные группы из молодежи, которые будут формировать специальные бизнес-инкубаторы. Несмотря на недолгое время реализации проекта в нем приняли участие уже около 100 женщин, и на их собственные средства были созданы новые предприятия", - сказал Алиев.

По его словам, наряду с собственными средствами предпринимателей, Госслужба также приняла решение о выделении им специальных грантов.

"Мы решили не полагаться только на личные средства предпринимателей, и начали выдачу им грантов в размере собранных ими собственных средств. В настоящее время мы выдали уже два гранта на сумму пять тысяч манатов каждый. В то же время мы решили вопрос устойчивого доступа женщин-предпринимателей к кредитам. Как вы знаете, основной проблемой банков и кредитных союзов на сегодняшний день является обеспечение залога и наличие поручителя. Объединение предпринимателей в группы дало им возможность привлекать кредитные ресурсы вместе, и каждая женщина является поручителем для остальных. Таким образом риски банков диверсифицируются. Кредиты выдаются сроком до пяти лет", - сказал Алиев.

(Автор: Анвар Мамедов)

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