ВБ представил рекомендации по развитию ненефтяного сектора Азербайджана (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Всемирный банк (ВБ) рекомендует Азербайджану усилить меры по развитию человеческого капитала, сказал в интервью Trend глава Бакинского офиса ВБ Навид Нагви.

"У Азербайджана два главных ресурса - нефть и население. Нефть исчерпаемый ресурс. Пик пришелся на 2010-2011 годы, когда ежесуточная добыча нефти составляла 1,1 миллиона баррелей в сутки, сегодня этот показатель составляет около 700-800 тысяч баррелей. Конечно, дополнительным источником дохода для страны является газ", сказал Нагви, напомнив, что в этом направлении Всемирный банк, в частности, активно участвовал в финансировании проекта Трансанатолийского трубопровода.

Что касается второго ресурса - населения, то Нагви отметил, что Азербайджан является единственной страной на Южном Кавказе, чье население продолжает расти, в том числе молодое. Например, в Грузии численность населения упала с пяти миллионов в 1991 году до около 3,7 миллиона человек. В Армении схожая ситуация.

Азербайджану в этом контексте, продолжил собеседник агентства, важно обеспечить население качественным образованием, медицинскими услугами и создать среду, в которой бизнес сможет генерировать рабочие места: "Инвестировать в эту сферу сложно. Например, если вы вложите средства в строительство дорог, то результат увидите уже через год. Плоды инвестиций в сферу образования и здравоохранения можно увидеть лишь по прошествии многих лет. Но именно в этом будущее - в инвестициях в население Азербайджана".

Глава Бакинского офиса ВБ подчеркнул, что правительство предпринимает серьезные меры для улучшения позиций в Doing Business, но необходим более системный и холистический подход для дальнейшего развития человеческого капитала в Азербайджане.

Азербайджан присоединился к группе ВБ в 1992 году.

(Автор: Азад Гасанли. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @AzadHasanli

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