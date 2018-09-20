Фонд Гейдара Алиева и BP подписали меморандум о сотрудничестве по реализации совместных проектов (ФОТО) (версия 2)

20 сентября 2018 15:22 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Фонд Гейдара Алиева и BP Azerbaijan в четверг подписали меморандум о сотрудничестве по реализации совместных проектов.

В церемонии подписания приняли участие исполнительный директор Фонда Гейдара Алиева Анар Алакбаров и региональный президент BP по Азербайджану, Грузии и Турции Гэри Джонс.

На встрече, проведенной между Фондом Гейдара Алиева и BP Azerbaijan, были обсуждены проекты, которые будут реализованы в Азербайджане, в том числе возможности сотрудничества в социальной, культурной, спортивной, экологической сферах, в областях образования, науки и техники.

Анар Алакбаров рассказал о поддержке, оказываемой функционирующим с 2004 года Фондом Гейдара Алиева государственной политике в социально-экономической, культурной сферах, о вкладе, вносимом в формирование гражданского общества. Он отметил, что деятельность Фонда на международном уровне играет важную роль в жизни стран и граждан, а также в расширении двусторонних связей. Среди таких проектов он назвал недавнее открытие Центра скорой медицинской помощи, построенного при поддержке Фонда Гейдара Алиева в Боснии и Герцеговине, проекты, реализуемые в Венгрии, проведение через несколько дней в Ватикане презентации, связанной с реставрацией катакомб в Риме.

Также было отмечено, что среди самых крупных реализуемых Фондом проекты «Обновляющемуся Азербайджану – новую школу», «Поддержка образования», строительство Центра талассемии, успешно осуществляются проекты, связанные с лицами с синдромом Дауна и нуждающимися в особой заботе, детьми, лишенными родительской опеки, а также проекты по популяризации истории и культуры Азербайджана.

«Символическое значение имеет совпадение подписания меморандума о сотрудничестве между Фондом Гейдара Алиева и компанией BP 20 сентября с днем подписания 24 года назад «Контракта века». Отрадно, что в рамках крупных нефтяных проектов в Азербайджане BP расширяет свою деятельность в гуманитарной сфере в нашей стране и продолжает сотрудничество по меморандуму, подписанному с Фондом Гейдара Алиева, являющимся самой большой неправительственной организацией в регионе. Надеюсь, что подписанный между Фондом и BP меморандум будет успешно осуществляться по проектам не только в Баку, но и нашим проектах в регионах», - сказал Анар Алакбаров.

Новость обновляется

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Фонд Гейдара Алиева и BP подписали меморандум о сотрудничестве по реализации совместных проектов (ФОТО)
Экономика 12:54
На Фестивале Насими будет представлено креативное искусство городских пейзажей (ФОТО)
Общество 19 сентября 19:58
В Агсуинском районе сдано в пользование новое здание школы, построенное Фондом Гейдара Алиева (ФОТО)
Общество 18 сентября 10:54
При организации Фонда Гейдара Алиева в Варшаве отметили 100-летие АДР (ФОТО)
Политика 13 сентября 12:15
Фонд Гейдара Алиева подарил первоклассникам из малообеспеченных семей школьные принадлежности (ФОТО)
Общество 12 сентября 13:13
На открытии Фестиваля Насими в Шамахинской астрофизической обсерватории покажут «космическое шоу»
Общество 12 сентября 12:35
Лента новостей
Президент Южной Кореи надеется, что США возобновят переговоры с КНДР
Другие страны 15:29
Израиль заявил об обновлении ядерных объектов в ответ на угрозы Ирана
Израиль 15:27
На одной из улиц Баку обновляется дорожная разметка
Общество 15:11
Узбекистан может ужесточить правила беспошлинного ввоза товаров
Бизнес 15:10
Корейская компания поможет усовершенствовать контроль потребления электроэнергии в Узбекистане
Энергетика 15:06
Баня XIX века "Фантазия" - в Баку пройдет первый Европейский фестиваль (ВИДЕО, ФОТО)
Социум 15:03
Цены на азербайджанскую нефть изменились разнонаправленно
Энергетика 15:02
Болгария заинтересована в создании специального экономического режима в Аляте
Энергетика 15:00
Доходы домохозяйств в Казахстане увеличились почти на 8%
Бизнес 14:58