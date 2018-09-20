Фонд Гейдара Алиева и BP подписали меморандум о сотрудничестве по реализации совместных проектов (ФОТО) (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Фонд Гейдара Алиева и BP Azerbaijan в четверг подписали меморандум о сотрудничестве по реализации совместных проектов.

В церемонии подписания приняли участие исполнительный директор Фонда Гейдара Алиева Анар Алакбаров и региональный президент BP по Азербайджану, Грузии и Турции Гэри Джонс.

На встрече, проведенной между Фондом Гейдара Алиева и BP Azerbaijan, были обсуждены проекты, которые будут реализованы в Азербайджане, в том числе возможности сотрудничества в социальной, культурной, спортивной, экологической сферах, в областях образования, науки и техники.

Анар Алакбаров рассказал о поддержке, оказываемой функционирующим с 2004 года Фондом Гейдара Алиева государственной политике в социально-экономической, культурной сферах, о вкладе, вносимом в формирование гражданского общества. Он отметил, что деятельность Фонда на международном уровне играет важную роль в жизни стран и граждан, а также в расширении двусторонних связей. Среди таких проектов он назвал недавнее открытие Центра скорой медицинской помощи, построенного при поддержке Фонда Гейдара Алиева в Боснии и Герцеговине, проекты, реализуемые в Венгрии, проведение через несколько дней в Ватикане презентации, связанной с реставрацией катакомб в Риме.

Также было отмечено, что среди самых крупных реализуемых Фондом проекты «Обновляющемуся Азербайджану – новую школу», «Поддержка образования», строительство Центра талассемии, успешно осуществляются проекты, связанные с лицами с синдромом Дауна и нуждающимися в особой заботе, детьми, лишенными родительской опеки, а также проекты по популяризации истории и культуры Азербайджана.

«Символическое значение имеет совпадение подписания меморандума о сотрудничестве между Фондом Гейдара Алиева и компанией BP 20 сентября с днем подписания 24 года назад «Контракта века». Отрадно, что в рамках крупных нефтяных проектов в Азербайджане BP расширяет свою деятельность в гуманитарной сфере в нашей стране и продолжает сотрудничество по меморандуму, подписанному с Фондом Гейдара Алиева, являющимся самой большой неправительственной организацией в регионе. Надеюсь, что подписанный между Фондом и BP меморандум будет успешно осуществляться по проектам не только в Баку, но и нашим проектах в регионах», - сказал Анар Алакбаров.

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